Zina IZBAȘ: „Raionul Soroca este cel mai activ și fidel raion în cadrul Concursului Ars Adolescentina”

Astăzi, 14 februarie 2023, în incinta bibliotecii „Ovidius” din Chișinău, își vor da întâlnirea cei mai talentați elevi ai Republicii Moldova, care au participat la Ars Adolescentina – 2023, ediția a XXIV-a. Concursul a reunit circa 200 de participanți, 64 la categoria liceu (cl. A X-a – a XII-a, eseu) și 136 la categoria gimnaziu (cl. a VII-a a IX-a, comentariu).

Membrii juriului: Zina Izbaș, jurnalistă și scriitoare; Mihai Doloton, poet și profesor; Liuba Ciobanu, șef filiala OVIDIUS a Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu” au citit și au analizat cu splendoare capodoperele ale tuturor tinerilor. Printre participanți, s-au numărat și câțiva soroceni, care vor primi diplome și trofee astăzi.

„Fiecare concurs este o provocare, o escapadă de a descoperi ceva nou. Simt că acum este un moment oportun să vorbim despre Patrie și Patriotism, mai ales când în țara vecină războiul lasă răni vii de aproape un an. De aceea pot să zic că acest concurs a venit la momentul potrivit. În luna februarie, îl avem ca omagiat pe Grigore Vieru – pilonul renașterii naționale. Este o cinste pentru noi ca an de an să răsfoim poezia și povața marelui poet. Sunt recunoscătoare că am avut ocazia să particip, mulțumesc organizatorilor pentru această oportunitate”, ne-a spus Sabina Țurcan, câștigătoarea locului II.