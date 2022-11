Viorica și Elena două surori ingenioase, care au creat și au combinat frumosul printr-un stil modern

Viorica Bordea, este o tânără mămică care fiind în concediul de maternitate, a căutat cu ce să-și ocupe timpul liber. Împreună cu sora sa, Elena Rusu, au hotărât să creeze decorațiuni din licheni. Prin dragostea sa, față de natură, surorile au încercat să combine și să redea frumosul printr-un stil modern.

„Ne-am consultat mult timp cu sora mea și am venit ambele cu idei diferite. Dar pentru că, am vrut ceva deosebit să confecționăm, am văzut că erau la vânzare ghiveciuri pentru baie. Am procurat, le-am scanat vizual și am venit cu ideea de ce să nu încercăm și noi să confecționăm așa ceva?! Până am găsit materialele potrivite, ne-a luat ceva timp. Ghiveciurile din beton, le face sora mea, eu fac arborii”, ne-a povestit Viorica.

Au găsit persoana care să le creeze blancuri pentru arbori, s-au documentat cu toate mărunțișurile despre rezistența lichenilor. Lichenii decorativi pot fi amplasați în orice încăpere: baie, hol, birou, sunt potriviți pentru locurile în care nu pătrunde suficientă lumină naturală, iar întreținerea este foarte ușoară.

„Lichenii sunt organisme vii care cresc în mediul natural și nu pot fi cultivate în sere sau în alte medii controlate. Aceștia sunt recoltați din părțile de nord ale planetei dupa care trec printr-un proces 100% natural de stabilizare cu produse BIO. În urma procesului de stabilizare creșterea este stopată dar tot odată plantele își păstrează aspectul proaspăt pentru mulți ani”, a mai adăugat Elena.

Un an în urmă, Viorica a confecționat primul arbore pentru sine. După câteva luni, a analizat comportamentul acestei decorațiuni și a înțeles că totuși munca nu a fost în zădar. Surorile au foarte multe solicitări, curând vor confecționa și ceasuri decorative.

„Ceea ce fac la moment, îmi place foarte mult. Creez hexagoane, pătrate și dreptunghiuri de diferite dimesiuni. Un arbore este confecționat în jur la o săptămână. Blancul se face în câteva zile, după care este preluat de mine. Lichenii la fel trec prin câteva prelucrări. Nu este nevoie de apă sau lumină naturală, este exact produsul secolului unde nu avem timp pentru a îngriji de plantele vii, dar totuși dorința de a avea un accent de verde în casă persistă”, ne-a mai spus Viorica.



Pentru a face cunoștință cu lucrările confecționate de Viorica și Elena, accesați AICI. Le dorim cât mai multă inspirație și realizări profesionale