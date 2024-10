/VIDEO/ Vor în UE. Ce schimbări va aduce integrarea europeană Republicii Moldova

Medici, economiști, agricultori, ingineri și profesori privesc cu speranță spre viitorul european. Potrivit lor integrarea Republicii Moldova în comunitatea europeană va aduce schimbări esențiale în toate domeniile, lucru care va îmbunătăți nivelul de trai al populației.

SERGIU MALCOCI, economist: „Republica Moldova va avea de câștigat foarte mult. În primul rând, Uniunea Europeană este una dintre cele mai mari piețe din lume. În al doilea rând, va crește asistența tehnică, asistențele financiare în domeniul reformelor, în economie.”

ALIONA CALISTRU, șefa Departamentului de Asistenţă Medicală de Ambulator, Bălţi: „Noi, în primul rând, avem nevoie de Uniunea Europeană, pentru a beneficia de acele oportunități pe care ni-l oferă statutul de membru UE. Mă refer la departamentul de asistență medicală specializată ambulator pe care am onoarea să-l reprezint, am fost dotați cu un mamograf digital de ultimă generație, de serviciile căruia beneficiază populația feminină a municipiului Bălți, dar și cea din raioanele adiacente municipiului. Totodată am fost finanțați și pentru reparația sălii de tratament pentru pacienții oncologici.”

CORINA CEBAN, profesoară de limba engleză: „Traiectoria europeană este una clară și specifică țării noastre. Alinierea sistemului nostru de educație la cel european duce doar la culoare. Calitatea și relevanța învățământului preuniversitar vine din modernizarea curriculei, ajustarea la standarde europene și deschidere sau oportunități doar benefice.”

CLAUDIA ILIEVICI, economist coordonator: „Integrarea europeană pentru țara noastră reprezintă, în primul rând, stabilitate, investiții, proiecte, crearea locurilor de muncă, ceea ce va permite ca tineretul să rămână aici. UE reprezintă construcția drumurilor, dezvoltarea infrastructurii. Noi vrem să trăim în condiții confortabile, să ne folosim de aceleași facilități ca și cetățenii țărilor europene.”

MĂDĂLINA VICOL, studentă: „Îmi doresc să se schimbe la școli, în clasele primare, dacă eu sunt în acest domeniu, să se schimbe, poate să nu fie așa de mulți elevi într-o clasă, să nu fie 30, să fie mai puțini, să fie sălile interactive, mai multe tehnologii moderne, spre exemplu computere, toate condițiile necesare de a învăța pentru un elev.”

DIONISIE COBÎLAȘ, conducător artistic „Hecenii”: „În 33 de ani de independență în această țară a lipsit o idee națională. Acum, eu cred că, a venit timpul toți să ne adunăm în jurul acestei idei naționale și să pledăm pentru integrarea în Uniunea Europeană.”

VALERIU MATCOVSCHI, administratorul SRL „Darurile Basarabiei”: „Desigur că calea noastră este în comunitatea europeană, pentru că astea sunt multe plusuri. În primul rând, ca reprezentant business-ului, producerii, vreau să spun că acolo avem tehnologie, avem implementarea diferitor tehnologii și metode de producere, și avem posibilitatea să accesăm aceste piețe. Avem consultanți care ne consultă în Livada, în caz de față, din Franța și din Italia. Adică noi ne străduim să producem după tehnologiile și nivelul de calitate europeană.”

GABRIELA MOCANU, jurnalistă TV Nord: „ România este exemplul parcursului european pentru Republica Moldova. Odată cu aderarea la UE, țara vecină a beneficiat de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor sociale. Aderarea a determinat o creștere economică a țării. Fondurile europene au fost folosite pentru modernizarea școlilor și universităților, inclusiv pentru dotarea laboratoarelor și a infrastructurii IT. Agricultura a beneficiat de ajutoare financiare importante. Programele și banii din Uniunea Europeană au facilitat colaborări internaționale în domeniul artelor, muzeelor, festivalurilor și evenimentelor din domeniul cultural. Deși tranziția nu a fost lipsită de provocări, România a reușit să valorifice oportunitățile oferite de integrarea în UE pentru a-și îmbunătăți infrastructura, economia și calitatea vieții.”