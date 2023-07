Victor Său, Ghenadie Muntean, Mihai Mâțu, Victor Guțu, răspund vice-președintelui raionului Soroca, Iurie Tănase: nu este vorba despre reglări de conturi, dar de emoții și frustrări

Drept răspuns la conferința de presă organizată vineri, 28 iulie, la sediul Organizației Soroca a Platformei Demnitate și Adevăr, astăzi a avut loc o Conferință de presă organizată de consilierii, care s-au făcut vizați în declarațiile vice-președintelui raionului Soroca, Iurie Tănase.

La această conferință de presă au participat consilierii raionali, ex-președinții raionului Soroca, Victor Său, Ghenadie Muntean, Mihai Mâțu, precum și consilierul raional, liderul agricol, Victor Guțu. În luările lor de cuvânt, aceștia și-au expus părerile cu privire la situația creată în Consiliul raional și au asigurat angajații din sistemul asigurărilor sociale că-și vor primi salariile în timp util.

Mai jos, voi relata, în mod telegrafic, crâmpeie din alocuțiunile celor patru.

Ghenadie MUNTEAN: Nu este corectă învinuirea precum că, din cauza noastră unii bugetari ar ave probleme cu salarizare, or, ca președinte al Comisiei de specialitate am făcut totul ca această problemă să fie rezolvată… La Consiliul raional și, în general în politică, nu am venit pe bicicletă și în pantaloni scurți și nici odată nu am băgat mâna acolo unde nu erau banii mei. Pe de altă parte, nu am schimbat partidele politice, dar am rămas fidel unui partide, până în prezent… Prin acțiunile sale, domnul Iurie Tănase ne-a dus o faimă tristă în toată republica, iar un exemplu elocvent este organizarea frauduloasă a concursului pentru ocuparea funcției de șef la Direcția Învățământ.

Mihai MÂȚU: Experiența politică și responsabilitatea pe care o port nu-mi permite să comentez comportamentul inadecvat a unei persoane cu demnitate publică, care își dă frâu liber emoțiilor, în detrimentul realităților din jur…Nu există o decizie a majorității din Consiliul raional, care ar prevedea demisia vie-președintelui Iurie Tănase, dar comportamentul lui și învinuirile aduse nouă mă fac să cred că o astfel de inițiativă ar putea să fie posibilă… În acestă situație nu este vorba despre reglări de conturi și intenția noastră de a micșora numărul de vice-președinți fost contestată încă de la începutul activității acestui consiliu. Pe unde mai pui că, și domnul Tănase nu poate fi considerat o persoană aflată la locul potrivit în timpul potrivit.

Victor SĂU: Nu sunt oligarh, dar sunt un agent economic, care a vărsat în bugetul statului zeci de milioane de lei. Sau, unde s-au mai văzut oligarhi, care să urce pe tractor și să participe la lucrări alături de angajații săi…Or, familia Tănase nu este atât de onestă, precum o declară vice-președintele raionul – să zicem, acesta deține o livadă, o podgoria, pământ arabil, dar și un conac istoric, pe care l-a transformat într-o fermă de porci. ..Ar fi bine ca CNA și alte servicii ale statului să verifice activitatea întreprinderilor gestionate de domnul Tănase… Ar fi bine ca domnul Tănase să candideze la funcția de primar în satul său natal, pentru ca lumea să vadă ce autoritate are.

Victor GUȚU: Numai la Soroca Direcția agricultură este compusă de vreo 6-7 persoane, pentru care se cheltuie circa 1.000.000 de lei anual, doar pentru salariu. Culmea este că domnul Tănase, după cum a recunoscut personal, nu este din domeniu, dar este jurist de profesie. De exemplu, în raioanele vecine, Florești și Drochia, la Direcția agricultură sunt angajate 1-2 persoane… Recent, la Soroca a fost în vizită de lucru ministrul Vladimir Bolea, în urma protestelor fermierilor, dar nici domnul Tănase, nici alt angajat al Direcției agricultură nu au fost prezenți la această întâlnire.

