Veaceslav Platon nu e dat în căutare. Explicația Ministerului Justiției

Oligarhul fugar, Veaceslav Platon, nu se află anunțat în căutare, respectiv, nu poate fi extrădat. O spune ministra Justiției, Viorica Mihailov-Moraru, întrebată astăzi de jurnaliști de ce Platon nu a fost reținut când și-a făcut apariția la o secție de votare din Londra. În Moldova, el este învinuit în mai multe cauze penale, transmite tv8.md

„Noi nu am primit careva solicitare în acest sens. Cunosc că domnul respectiv se află în examinare pe anumite cauze penale însă noi nu avem în ziua de astăzi o hotărâre judecătorească definitivă pentru ca acesta să fie reținut. Dacă ne aducem aminte, anterior, dumnealui a fost dat în căutare, însă nu a fost acceptată cererea. Ministerul se ocupă de solicitarea extrădării persoanelor atunci când este o hotărârea judecătorească de condamnare sau darea în căutare. Răspuns concret la întrebarea dumneavoastră vă poate oferi Procuratura Generală”.

Ultima dată, Platon a fost observat în ziua alegerilor, la o secție de votare din Londra, unde a fost huiduit de conaționali și s-a iscat un conflict. L-a aplanat poliția, care a intervenit. Deocamdată, nu se cunoaște dacă acesta a reușit să voteze sau nu.

„De ce Ambasada nu a întreprins acțiuni pentru a-l reține? – Ambasada nu are asemenea atribuții, cât privește dreptul de vot nu am clarificat încă. Am văzut și noi cum a fost huiduit de cetățenii de bună-credință, i-au spus tot ce cred despre el, dar despre exercitarea dreptului la vot nu am confirmarea că a participat sau nu”.

Anterior, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat la TV8 că procedura de extrădare a acestuia va fi îngreunată, întrucât controversatul om de afaceri solicitase azil politic în Marea Britanie, iar claritate va fi doar după ce autoritățile de la Londra se vor expune pe marginea cererii lui.