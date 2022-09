Trei tineri din municipiul Soroca au avut parte de cea mai faină experiență în Polonia. Vezi ce impresii le-au rămas în suflet și ce au învățat acolo / VIDEO

Trei tineri din municipiul Soroca, au avut ocazia să petreacă opt zile de neuitat în Polonia orașul Zakopane, Murzasichle. Această oportunitate au primit-o datorită aplicării spre proiectele „Erasmus +”. La 1-8 septembrie, tineri din mai multe părți ale lumii au participat la cele mai tari actvități – Talking is easy, acting is difficult, în cadrul acestui program.

Vezi mai jos ce le-a plăcut cel mai mult fetelor din Soroca, Andreea Alexandrov și Loredana Morari în această călătorie.

În una din postările sale pe rețelele de socializare, Andreea a adăugat:„Am rămas cu emoții super pozitive, sunt fericită că am venit acasă cu un bagaj de cunoștințe noi, cu informație utilă, dar și cu mulți prieteni. Schimburile de experiență ne fac mai puternici și mai dezvoltați”.

„O perioadă plină de emoții și cunoștințe, noi descoperiri în cultură și obiceiuri, un fragment marcant care te dezvoltă și îți schimbă viziunile asupra vieții. Așa poate fi descris proiectul în care am fost implicați noi echipa din Republica Moldova, programul Erasmus + care îți deschide noi orizonturi, cu genericul- Talking is easy, acting is difficult. Acest program nu doar îți permite să te descoperi pe tine însuți, dar îți mai oferă șansa să-ți îmbunătățești abilitățile de comunicare și interacționarea cu oamenii. Există o mulțime de programe, la fel într-o mulțime de țări, dar noi echipa de moldoveni am avut șansa de a vizita cel mai fantastic orășel din Polonia, înconjurat de munți și oameni frumoși pe nume Zakopane, Murzasichle. Un loc feeric care ne-a bucurat zilnic cu priveliștile sale și ne-a oferit șansa de a profita de cele mai nemaipomenite zile alături de echipa de macedoneni, polonezi, ucraineni, turci și lituanieni. Programul nostru a durat doar 7 zile, dar au fost cele de neuitat. Am fost implicați în diferite traininguri și activități bazate pe teme actuale spre exemplu care este cu adevărat rolul Drepturilor Umane în viața fiecărui cetățean, activitatea Uniunii Europene, ce reprezintă un YouthPass și multe altele în care am putut să ne expunem părerea, dar și să învățăm din experiențele altora. Cele mai îndrăgite părți ale programului au fost serile interculturale, misiunea căreia era ca fiecare echipă să pregătească o mică prezentare de țară, povestind despre obiceiuri, bucatele tradiționale și ceea ce le face țara de a fi deosebită. Acest program este o oportunitate nemaipomenita pentru tinerii activi, dornici de implicare și însetați de cunoștințe și dezvoltare lingvistică”.

Cu drag, Loredana Morari, studentă la Universitatea Politehnică din București.

1 of 15

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport. Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020). Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și pe cea digitală și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.