Trei bănci pentru iubitorii de lectură au fost instalate la Gimnaziul Voloave

„Datorită la munca în echipă, elevii au sesizat că primul pas pentru dezvoltarea comunității este implicarea și creativitatea. Părinții au învățat din proiect că doar prin susținere, copiii lor vor avea rezultate îmbucurătoare, condiții mai bune pentru recreere și lectură”, ne spune Natalia Iavorschii, coordonatorul Consiliului de Elevi.

Scopul proiectului „Tinerii activi – spațiu de odihnă și lectură în aer liber” are la bază crearea oportunităților pentru petrecerea timpului liber al elevilor în siguranță prin dezvoltarea și promovarea culturii și lecturii în IP Gimnaziul Voloave. La fel, la bază sunt și formările abilităților de implicare în procesul decizional, dezvoltarea spiritului de echipă, de motivare și a încrederii în sine.

„În societatea actuală se pune accent din ce în ce mai mult pe soluționarea și implicarea activă și dezvoltarea viitorului cetățean activ. Prioritatea noastră este să pregătim copiii pentru o lume într-o continuă schimbare. Astfel, contribuim și noi la dezvoltarea lor personală, îi ajutăm să facă față provocărilor și să-și găsească locul și menirea în societate. Prin proiectul nostru, 100 de copii din gimnaziu – au această șansă de a se dezvolta implicându-se activ în diverse activități educative. Cu ajutorul inventarului obținut (trei bănci instalate în ograda instituției), elevii vor putea să se odihnească și să lectureze în timpul recreațiilor”, mai povestește Natalia.

Elevii vor avea posibilitatea să petreacă ore în aer liber, astfel prin diferite activități vor promova lectura. Tinerii beneficiari ai proiectului vor împărtăși experiențele lor și vor transmite bunele practici generațiilor viitoare.

„Suntem foarte bucuroși și mândri că am participat în acest an la Programul de Granturi al Fondului pentru Tineri Soroca. Instituția noastră a beneficiat de activități diverse, iar la final am fost și remunerați cu necesarul menționat în acest proiect. Vă mulțumim mult pentru această oportunitate”, ne-a comunicat Magdalena Zabrian, președintele Consiliului de Elevi Gimnaziul Voloave.