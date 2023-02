Tatiana Moscalu, directoarea Liceului „Miron Costin” din Florești: „De când s-a trecut la finanțarea per elev, noi am reușit să facem foarte multe lucruri frumoase în școală”

Modalitatea actuală de finanțare a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale a fost stabilită de Guvern în anul 2014. Filosofia pe care s-a mers atunci este că instituțiile de învățământ trebuie descentralizate și să le fie oferită mai multă autonomie ca să-și poată gestiona bugetele. Conceptul a fost formulat în felul următor: „Banii urmează elevul”. Finanțarea per elev este însă o condamnare pentru școlile mici, iar directorii spun că supraviețuiesc de la o zi la alta. Ministerul Educației și Cercetării promite să revizuiască formula în primăvară, scrie moldova.europalibera.org

În timp ce liceele mari se dezvoltă, școlile cu puțini elevi abia se mai descurcă. O situație cunoscută de Ministerul Educației, care promitea, încă în 2021, să revizuiască formula de finanțare. Doar că nimic nu s-a schimbat, iar situația acestor școli a devenit și mai dificilă. Cel puțin, asta au declarat Europei Libere directorii mai multor gimnazii, printre care și Vera Ciornea, directoarea gimnaziului „Vladimir Cimpoieș” din satul Buciumeni, raionul Ungheni. „Nu ne ajung banii de la stat. Mereu avem deficit la buget. Am avut și 170 000 de lei deficit la salarii. Să mai facem ceva pentru școală, nici nu poate fi vorba”, spune directoarea. Ca să doteze gimnaziul cu cele necesare, administrația instituției aplică la diverse proiecte naționale și internaționale.

Altă situație e la școlile cu mulți elevi. Liceul „Miron Costin” din orașul Florești, care are peste 600 de elevi, face parte din proiectul „Școala Digitală”, iar copiii de aici deja de 3 ani învață profesiile viitorului. „De când s-a trecut la finanțarea per elev, noi am reușit să facem foarte multe lucruri frumoase în școală: și reparație, și dotarea instituției. Dar asta pentru că noi avem un număr mare de elevi. Pentru instituția noastră, formula este una bună și avem un buget destul de mare”, spune Tatiana Moscalu, directoarea liceului.

„Va fi revăzută formula de finanțare, pentru că noi am intervenit între timp la politicile educaționale. Cel mai curând, acest lucru se va întâmpla în primăvară”, au dat asigurări reprezentanții Ministerului Educației, dar fără a preciza cum va arăta noua formulă.

Potrivit Ministerului Educației, instituții de învățământ mici se consideră școlile primare cu până la 41 de elevi și gimnaziile cu până la 91 de elevi.