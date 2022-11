Svetlana Tocarciuc: „Nimic în viaţă nu este întîmplător, Dumnezeu are planuri măreţe pentru fiecare”

Svetlana Tocarciuc, în 2013 a suferit un grav accident rutier, și-a frânt coloana vertebrală și a rămas cu dizabilități. Femeia, nu a dat mâinile jos, a mers la cursuri de reabilitare, a avut susținerea celor dragi și a demonstrat că este o luptătoare. Primii ani de după accident, nu știa cu ce să-și ocupe timpul, avea frica că nu-i va ajunge răbdare pentru confecționarea lucrărilor handmade.

„Pentru început am încercat multe lucruri să fac, dar nu îmi plăcea și nu mi se potrivea, nu simțeam cu sufletul că sunt atrasă. Dar, aproape un an în urmă, am încercat să confecționez brățări personalizate pentru copii. După două luni, am descoperit că mai pot face și fundițe. Acum fac și gentuțe din mărgele, diferite ecusoane. Oamenii îmi apreciază mult lucrările”, ne-a povestit femeia.

Fiecare lucrare a Svetlanei, este diferită. Chiar dacă femeia se inspiră de pe internet, îi place să schimbe și să adauge de la sine. Își dorește mult să se perfecționeze în domeniul confecționării lucrărilor manuale.

„Prima lucrare care am făcut-o, era o brățară. Pe atunci, era ceva ce mi se părea prea reușit. După care, eu reveneam și tot reveneam la acea lucrare și zâmbeam de fiecare dată, căci nu era ea chiar într-atât de reușită”, a adăugat femeia.

Dorește mult să-și prezinte lucrările confecționate la o expoziție. Nu îi este frică să încerce lucruri noi și migăloase. Își iubește soțul, copilașii și le mulțumește pentru toată căldura și susținerea care este acordată din partea lor.