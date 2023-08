Sute de pensionari din Soroca stau la coadă pentru 1000 de lei, dar primesc… promisiuni / VIDEO

De mai multe zile prin Soroca este răspândit un zvon că pensionarii pot primi 1000 de lei dacă vin cu buletinul și legitimația de pensionar la un birou din centrul municipiului. Aceștia stau la coadă în fața biroului, fără a ști de fapt ce ajutor și de la cine îl vor obține. Unii spun că au auzit că vor primi 1000 de lei, alții nu știu pentru ce vin, dar stau și ei alături de ceilalți. Aceștia semnează pe niște foi (inclusiv pe o cerere prealabilă adresată Casei Naționale de Asigurări Sociale) și lasă copiile actelor de identitate celor din birou.

Persoanele care colectează documentele ne-au spus că pensionarii vor primi un ajutor din partea lui Veaceslav Platon. Acesta este un controversat om de afaceri, care a anunțat în această vară că dorește să revină în politica din Republica Moldova, chiar dacă este plecat în Marea Britanie.

Am încercat să aflăm mai multe detalii despre această acțiune, și dacă într-adevăr acesta stă în spatele adunării copiilor actelor și semnării cererilor, așa că i-am scris un mesaj trimis pe pagina lui Veaceslav Platon de pe Facebook. Am primit un răspuns generat automat în care am fost înștiințați că mesajul va fi examinat în cel mai scurt timp.

Am mers la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, unde numărul celor care solicită legitimații de pensionar sau actualizarea acestor acte, pentru a le prezenta la biroul cu ajutoarele, s-a mărit brusc de vreo 10 ori. Aici specialiștii le recomandă cetățenilor să fie atenți cui și pentru ce dau copii la actele lor, ne-a spus Lidia Dolghii, Șefa Direcției de Deservire a Cetățenilor și Plătitorilor de Contribuții de Asigurări Sociale.

Totodată Inspectoratul de Poliție Soroca ne-a informat că știe despre această situație și deja cercetează cazul, după care vor reveni cu o reacție oficială.