Stand-uperul Alexandru Ghețan și tinerii din Drochia: Dialog despre viitorul european al Republicii Moldova

Recent, tinerii drochieni au avut prilejul să participe la un eveniment semnificativ – Campania „EU vine la TINE”, ce s-a desfășurat în incinta Muzeului raional de Istorie, Etnografie și Artă Drochia, organizat de Centrul Media pentru Tineri, cu susținerea USAID Moldova și Agenția Națională pentru Tineret, în colaborare cu partenerii locali: Consiliul Raional al Tinerilor din Drochia, Centrul de Tineret Drochia, Youth Klinic„Ana”, Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică.

Sunt o tânără ca mulți alți tineri, dar ambițioasă și dornică de a face o schimbare, îmi doresc să mă implic cât mai mult în dezvoltarea și prosperitatea țării în care trăiesc.

M-a impresionat modul de abordare a conceptului de integrare europeană, avându-l ca

prezentator pe tânărul și îndrăgitul stand-uper Alexandru Ghețan. Fiind curioasă din fire, m-am gândit la finele întâlnirii, că ar fi momentul oportun să susțin un mic interviu.

– Mă bucur nespus de mult că ați acceptat să-mi oferiți acest interviu și aș vrea să ne spuneți care este menirea dumneavoastră ca coordonator, ce reprezintă Campania „EU vine la TINE” și cum ați ajuns a fi parte a acestui proiect?

– Salutare! Acest proiect este o parte din viziunea noastră pe care o avem, datorită faptului că ne-am dorit să organizăm mai multe activități cu implicarea tinerilor nu doar din Chișinău, ci și din alte regiuni. De asta avem patru zone de intervenție, acestea fiind Cantemir, Leova, Drochia și Bălți. Respectiv am ales aceste patru locații în care să venim și suntem fericiți că am ajuns și la Drochia!

– Cât de receptivi vi s-au părut drochienii ?

– Noi avem experiențe diferite de la locație, la locație, spre exemplu la Cantemir am avut parte de aceleași mituri, pe care le-am auzit astăzi aici. Acolo au fost și alte realități din punct de vedere a proiectelor, deoarece proiectele de acolo sunt focusate pe alte prioritățim cum ar fi reparația școlilor, față de aici, unde s-a pus accent pe alimentarea cu apă potabilă. Dar ne-am bucurat că avem și aici, și acolo, tineri deschiși care sunt gata să discute despre proiecte UE, tineri care cunosc anumite falsuri. Ne-am bucurat că noi am reușit să combatem anumite mituri și mizam pe aceea ca tinerii să ducă mai departe aceste mesaje.

– Care este scopul primordial al acestui proiect?

– Scopul primordial este, în primul rând, să discutăm despre proiectele implementate cu suportul Uniunii Europene la nivel local. Avem foarte multe proiecte, dar cunoștințele publicului larg despre acestea sunt destul de limitate. În al doilea rând, ne propunem să oferim o informare corectă, deoarece procesul de integrare și aderare este adesea afectat de dezinformare. În al treilea rând, vrem să discutăm despre viziunile de viitor, deoarece vorbim despre o Moldovă care își vede viitorul în Uniunea Europeană, iar tinerii de astăzi sunt cei mai importanți beneficiari ai acestei integrări.

– Ce părere aveți despre tinerii drochieni?

-Am avut ocazia să vizităm Drochia și cu alte ocazii, dar astăzi ne-am bucurat foarte mult să avem o platformă unde s-au adunat tineri din mai multe licee, asociații, centre și consilii. Au fost tineri foarte buni, de diferite vârste, și am fost plăcut surprinși să vedem tineri din localitățile rurale, cum ar fi Chetrosu. Am descoperit tineri din Drochia interesați și beneficiari ai proiectelor europene din comunitatea lor. Sperăm foarte mult ca, în viitor, să fie nu doar beneficiari, ci și aplicanți și implementatori ai acestor proiecte, astfel încât întreaga comunitate să aibă de câștigat.

– Și acum ca să încheiem pe un ton mai amuzant, știind despre dumneavoastră că

sunteți un foarte cunoscut și îndrăgit comediant, sunt curioasă, care ar fi gluma zilei?

– Gluma zilei o veți auzi pe scena de vară a orașului Drochia. Dacă veți striga din mulțime

„Vrem gluma zilei!”, ea va veni instant!

– Mulțumesc, pentru timpul acordat și suntem siguri că va fi o seară magică, de neuitat!

P.S Cum credeți, dragi cititori, ce a urmat în acea seară pe scena de vară? A fost un concert atât de captivant cu îndrăgitul comediant Alexandru Ghețan și celebrul interpret de muzica rap Kapuson, că am și uitat de gluma zilei, iar ceea ce a contat atât pentru mine, cât și alți

semeni de-ai mei, a fost schimbarea care s-a produs în viziunea noastră, a tinerilor, pentru a înțelege că parcursul european este și va rămâne a fi acea punte care unește cugete, minți și valori, acea barcă de salvare care ne va duce către o singură destinație – către un viitor prosper și luminos, pe o cale ireversibilă – Uniunea Europeană!

Alexandra MOLDOVAN,

corespondentă voluntară, membră HTSJ