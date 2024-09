Spitalul Raional Florești și-a redus cu 25% cheltuielile pentru lumină

Spitalul Raional Florești și-a redus cu 25% cheltuielile pentru energia electrică, în urma instalării unor panouri fotovoltaice, a declarat pentru Radio Moldova directoarea instituției Ludmila Capcelea. Potrivit acesteia, proiectul valorează 2,3 milioane de lei și este finanțat de Uniunea Europeană, transmite radiomoldova.md

„Instituția noastră are 435 de angajați, 286 de paturi pentru pacienți. Noi am fost beneficiarii proiectului abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, panourile fotovoltaice au o capacitate de 200 de kilowați. Proiectul are un impact pozitiv, rămân mai mulți bani în bugetul instituției. Noi economisim 25% din consumul de energie electrică“, a spus Ludmila Capcelea.

Precizăm că, anual, la Spitalul Raional Florești sunt investigați și tratați peste 13 mii de pacienți.