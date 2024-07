Speculații și falsuri despre natalitate și scăderea populației, promovate intens de sursele de dezinformare pro-Kremlin

Un șir de canale de Telegram, politicieni pro-ruși, dar și reprezentanta Ministerului rus de Externe au lansat în ultima perioadă speculații și falsuri despre scăderea populației și a natalității în Republica Moldova, legând această stare de lucruri de acțiunile guvernării pro-europene. În timp ce unii insinuează că de vină ar fi politicile autorităților, alții afirmă că natalitatea în R. Moldova scade deoarece bărbații moldoveni participă la exerciții militare și n-au timp „să se ocupe de continuarea neamului”. Statisticile oficiale într-adevăr arată că natalitatea este în scădere, însă aceste tendințe demografice negative se atestă de peste trei decenii și nu sunt cauzate de acțiunile actualei guvernări.

Speculațiile au fost lansate de numeroase surse (în special de pe Telegram), vizate anterior în mai multe articole Stopfals.md, care pe parcursul ultimelor săptămâni au pretins că politicile implementate de guvernarea actuală cauzează scăderea natalității și a populației Republicii Moldova.

„O țară fără oameni… Un părinte sau ambii părinți a circa 30 de mii de copii sunt plecați peste hotare. Oamenii sunt forțați să fugă din țară, lăsându-și copiii în grija bunicilor pentru ca aceștia să îi poată hrăni. Așa vremuri bune în stilul lui Maia Sandu și PAS”, afirmă într-o postare pe Telegram membrul Biroului Politic al partidului „Renaștere”, Iuri Vitneanski. Postarea sa a fost distribuită și pe alte canale de Telegram afiliate formațiunii politice (aici, aici, aici și aici).

„În primii trei ani de președinție ai Maiei Sandu, populația Moldovei a scăzut cu 203.300 de persoane. «Vremuri bune». Este chiar înfricoșător să te gândești ce se va întâmpla, dacă vor veni cele rele” (în original: „За первые три года президентства Санду население Молдовы сократилось на 203.300 человек. «Хорошие времена». Даже страшно подумать, что будет, если наступят плохие”), scrie pe social media analistul politic Dumitru Ciubașenko. Postarea sa a adunat zeci de mii de vizualizări, ca urmare a distribuirii pe mai multe canale de Telegram (aici, aici, aici, aici, aici, aici și aici) și pe paginile de Facebook ale unor politicieni pro-ruși sau partide de opoziție cunoscute pentru promovarea de falsuri.

Alte canale au scris că „dacă Sandu va câștiga la alegerile prezidențiale, iar PAS la parlamentare, atunci către finalul guvernării lor în Moldova nu vor mai rămâne oameni” (în original: „Если Санду победит на президентских выборах, а PAS на парламентских, то к концу их правления в Молдове людей вообще не останется”), postarea fiind distribuită și de deputatul socialist Bogdan Țîrdea. Iar un alt canal care obișnuiește să dezinformeze a legat scăderea natalității de „propaganda LGBT”.

Și Maria Zaharova, reprezentanta oficială a Ministerului de Externe al Federației Ruse, a dezinformat la subiectul natalității din R. Moldova, afirmând că… bărbații moldoveni n-au timp de procreare pentru că participă la exerciții militare cu militari din SUA și România. „Moldova se confruntă cu o scădere a natalității. Potrivit datelor oficiale, în 2023, în republică s-au născut 24 de mii de copii, ceea ce este cu 11% mai puțin decât în ​​2022. Acesta este rezultatul politicii Maiei Sandu. Militarizarea țării și procesul de „atragere” a acesteia spre NATO capătă amploare. În 2024, în țară au avut loc 17 exerciții militare și tabere de antrenament, inclusiv cele la care au participat militari americani sau români. Înțeleg de ce scade rata natalității în Republica Moldova. Dacă sunt 17 exerciții militare cu participarea militarilor americani și români, atunci bărbații moldoveni pur și simplu nu au timp să se ocupe de procreare. Toți «se alătură» NATO” (în original: „В Молдавии наблюдается сокращение рождаемости. По официальным данным, в 2023 г. в республике родилось 24 тыс. детей, что на 11% меньше, чем в 2022 г. Это результат политики М.Г.Санду. Набирает обороты милитаризация страны и процесс «подтягивания» ее к НАТО. В 2024 г. в стране прошло 17 военных учений и сборов, в т.ч. с участием американских или румынских военнослужащих. Понимаю, почему в Молдавии рождаемость падает. Если 17 военных учений с участием американских и румынских военнослужащих, то молдавским мужчинам просто некогда заниматься продолжением рода. Они все в НАТО «встраиваются»”), a declarat ea în cadrul unui briefing.

Declarațiile Mariei Zaharova au fost distribuite de mai multe conturi și pe grupuri de Facebook.

Rata natalității scade de peste 30 de ani

Tendințele de reducere a natalității se înregistrează de mai mult timp și au la bază cauze obiective, de aceea nu trebuie interpretare prin aluzii politice, a comentat pentru Stopfals.md doctora în sociologie Mariana Buciuceanu-Vrabie.

Experta face referire și la studiul „Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență: provocări principale și politici necesare”, care constată că problemele demografice au început încă în anii 90 ai secolului trecut: „Pe parcursul a trei decenii după obținerea independenței, evoluția populației țării a cunoscut schimbări semnificative, preponderent cu caracter negativ, printre care scăderea natalității, emigrația în masă și menținerea nivelului înalt al mortalității au determinat o schimbare fără precedent a contextului demografic al țării, având implicații multiple asupra perspectivelor de dezvoltare socio-economică și a securității naționale”.

Autorii studiului mai relevă că scăderea numărului populației a înregistrat un ritm mai rapid încă de la sfârșitul anilor 90. „Începând cu anul 1998, descreșterea numărului populației înregistrează un ritm mai rapid în comparație cu perioada anterioară și se datorează creșterii numărului de emigranți, dar și unei mișcări naturale negative, unde numărul de decese prevala asupra numărului de nașteri”.

Datele Biroului Național de Statistică la fel confirmă că în Republica Moldova numărul de nașteri este practic în continuă scădere în ultimii peste 30 de ani.

Rata fertilității, mai mare decât în unele state bogate europene

Secretarul de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Alexandru Iacub, precizează într-un comentariu pentru Stopfals.md că Republica Moldova, la fel ca majoritatea statelor europene, se află într-o criză demografică cu consecințe semnificative. Sunt o serie de factori care conduc la scăderea natalității – economici, sociali etc. Ministerul mai precizează că rata fertilității în țara noastră este de 1,69, mai mare decât în unele țări europene dezvoltate – Danemarca (1,55), Țările de Jos (1,47), Germania (1,45), în timp ce în unele țări sărace din Africa rata fertilității este mult mai mare. Aceste statistici contrazic afirmația că nu se nasc copii din cauza sărăciei. Alexandru Iacub menționează că afirmația precum că natalitatea ar scădea din cauza exercițiilor militare nu are nicio bază factologică.

Ministerul Apărării dezminte afirmațiile Mariei Zaharova

Cu referire la afirmația Mariei Zaharova despre desfășurarea a 17 exerciții militare în acest an în R. Moldova, serviciul de presă al Ministerul Apărării a precizat pentru Stopfals.md că în primele cinci luni ale anului, militarii moldoveni au participat, de fapt, la 9 exerciții bilaterale sau multilaterale. Totodată, ministerul reamintește că militarii moldoveni iau parte la diverse activități în cadrul parteneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP) începând cu anul 1996. „La exercițiile din acest an au participat aproximativ 500 de militari ai Armatei Naționale”, informează Ministerul Apărării. Corespunzător, afirmația Mariei Zaharova că din cauza acestor exerciții scade natalitatea în R. Moldova nu are nicio argumentare logică și este de-a dreptul ridicolă.

Paiul din ochiul vecinului

De altfel, situația nu este cu mult diferită în Federația Rusă, chiar dacă militarii acesteia nu fac exerciții comune cu cei din NATO. În anul 2023, în această țară a fost înregistrat cel mai mic număr de nașteri de la începutul acestui secol, potrivit datelor statistice citate de presă. Potrivit acelorași date, numărul deceselor depășește numărul nașterilor, iar în anul 2023 rata fertilității în Rusia a fost de 1,41, mai mică decât în Republica Moldova (1,69). Numărul populației Federației Ruse încă nu a ajuns la nivelul anilor 90 ai secolului trecut și stagnează începând cu 2015 la nivelul de 146-147 de milioane de persoane, iar potrivit prognozelor Serviciului Federal de Statistică Rosstat, în 2024 va fi cel mai mic din ultimul deceniu.

La acest tablou se adaugă și decesele provocate de agresiunea militară nejustificată la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Începând cu 24 februarie 2022, Federația Rusă a înregistrat, potrivit estimărilor independente, cel puțin 65.000 de morți. Unele surse, cum ar fi autoritățile franceze, menționează chiar 150.000 de soldați uciși.

Expert, despre scopurile urmărite de autorii speculațiilor

„Astfel de narațiuni sunt promovate cu diferite scopuri. În primul rând, sunt utilizate date statistice pentru a argumenta că statul, chipurile, nu merge pe o cale corectă, deși acestea sunt niște tendințe naturale legate de migrație și îmbătrânirea populației pe întreg continentul european. În al doilea rând, aceste date sunt utilizate pentru a discredita Uniunea Europeană și valorile europene care sunt contrapuse așa-numitelor „valori tradiționale”, promovate intens de Rusia, despre care se spune că ar stimula creșterea natalității și consolidarea familiilor. Acest lucru însă nu este neapărat adevărat, or, rata de divorțuri în aceeași Federație Rusă depășește 70%”, afirmă expertul comunității WatchDog.MD, Andrei Curăraru, într-un comentariu pentru Stopfals.md.

Expertul spune că „aceste fire narative sunt folosite ca premise pentru a promova alte narațiuni negative, de exemplu că apropierea de UE va determina un exod și mai mare al populației, ceea ce ar exacerba problemele existente cu demografia, în schimb apropierea de Federația Rusă (cu acele valori tradiționale, cu discuțiile despre interzicerea avorturilor ș.a.) ar soluționa cumva și problema demografică”. Potrivit lui Andrei Curăraru, „sentimentul de haos și neliniște socială pe care îl promovează astfel de narațiuni reprezintă și o modalitate de a demotiva populația să participe la vot sau la procesele democratice sugerând că Republica Moldova oricum nu merge pe calea corectă”.

Mariana Colun,

Stopfals.md