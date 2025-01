Soroca: Circa 40 de copii cu infecții respiratorii, internați la spital / VIDEO

Secția de pediatrie a Spitalului raional Soroca este suprasolicitată, în ultima perioadă, din cauza numărului mare de copii cu infecții respiratorii. În prezent, sunt aproximativ 40 de copii internați. Mulți dintre aceștia suferă de pneumonii complicate. Ca să facă față suprasolicitării, adolescenții sunt transferați în secția de boli infecțioase, transmite moldova1.md

Ana Bîța este internată împreună cu fiica sa de șase ani în Secția pediatrie a Spitalului raional din Soroca. Femeia spune că niciodată până acum copilul ei nu a avut o viroză atât de complicată.

„Am mai avut viroze, dar nu am mai pățit așa ceva niciodată, practic trei zile febră și a patra zi ne-au zis ca avem pneumonie bilaterală. Și am ajuns aici pentru că ne-am speriat. Medicul a zis că nu se apucă să ne trateze acasă și am apelat la Secția de primire. Nu am avut așa boală, pot să spun că poate e scăparea noastră că ne-am adresat la timp”, a relatat Ana Bîța.

Pacienții care ajung la Unitatea de Primire Urgentă acuză febră foarte mare și tuse. Ulterior, sunt internați în Secția pediatrie și li se acordă primul ajutor.

„Primele simptome au fost congestie nazală și tuse uscată, am mers la medicul din sat, ne-a indicat tratament. Am încercat în condiții de casă să facem inhalații, că avem aparat, dar nu am reușit. Fără febră a fost, parca ne-am pus pe picioare și iarăși peste o săptămână cu tuse umedă”;

„Sâmbătă dimineață, am trecut radiografia și acolo ne-au spus că avem pneumonie bilaterală, medicul de familie nu era și ne-am adresat la salvare și ne-a adus la spital”.

În Secția de pediatrie sunt internați copii cu vârste de la doi până la 10 ani. Deoarece aici nu mai sunt locuri, cei mai mari au fost transferați în Secția de boli infecțioase.

„Avem solicitări foarte multe, iar în ultimul timp am fost nevoiți ca copiii mai mari să fie internați în Secția de boli contagioase. Copiii sunt în stare gravă medie și gravă, primesc tratamentul. Sunt și pneumonii destul de grave, suntem nevoiți să-i ținem mai mult în secție pentru că sunt pneumonii destul de complicate, cu febră mare, cu intoxicații mari”, a relatat Silvia Tetiu, șefa Secției pediatrie.

„Anul acesta virozele decurg mai deosebit decât alți ani, sunt caracteristice cu febră foarte înaltă, care nu se supune tratamentului antipiretic, cu cefalee, copiii mai mari cu mialgii, dureri musculare, sunt cu complicații care fac pneumonii, la copiii mici bronșite obstructive, care deja necesită un tratament mai îndelungat în staționar”, a explicat Nina Spoialo, director.

Medicii recomandă părinților să fie atenți la primele simptome și să nu ducă copiii bolnavi la grădinițe sau școli, pentru a preveni răspândirea virusului. Se recomandă, de asemenea, evitarea locurilor aglomerate și respectarea măsurilor de igienă pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.