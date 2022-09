Soroca a avut cea mai frumoasă expoziție la Suceava / GALERIE FOTO

La 19 – 21 august 2022, pentru prima dată, în cadrul proiectului „Basarabia salută Bucovina”, șase meșteri populari din raionul Soroca au fost invitați la Suceava pentru a-și promova și vinde confecțiile. „Târgul Meșterilor Populari din Moldova” a avut loc la Muzeul Satului Bucovinean, unde au participat 42 de artizani din: Soroca, Chișinău, Cricova, Ștefan Vodă, Sângerei și Râșcani.

Pe parcursul celor trei zile, meșteșugarii, au avut un program foarte complex. Pe lângă târg, la 20 august, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, trupa Teatrului Național SATIRISCUS „I. L. Caragiale” din Chișinău, a prezentat piesa „Fără pijamale”, după Mawby Green și Ed Feilbert. Iar la 21 august, la Cetatea de Scaun a Sucevei, a avut loc un spectacol susținut de „Orchestra municipală de muzică populară a fraților Advahov„, cu program în două reprize, muzică populară și muzica maestrului Eugen Doga.

„Eu nici nu am revenit încă acasă la noi, am rămas cu sufletul acolo. Eu fiind o fire romantică, am avut zile de vis acolo, am rămas foarte mulțumit și uimit de felul în care ne-au primit și de tot ce s-a petrecut. Aveam un vis, voiam în Suceava să mă întâlnesc cu un artist din zonă, și ce credeți, l-am întâlnit pe Sorin Filip, cel mai îndrăgit artist al meu. Fotografia pe care am făcut-o împreună am pus-o în cabinet la mine și le-am zis colegilor mei că mi-a reușit să mă fotografiez cu un artist mare. Le mulțumim mult celor care au contribuit, să dea Dumnezeu să mai avem astfel de ocazii și pe viitor”, s-a împărțit cu experiența pe care a trăit-o Simion Lungu, care se ocupă cu confecționarea costumelor naționale.

„Mi-a plăcut mult ospitalitatea, a fost foarte bine și frumos acolo, aș vrea să mai continue acest proiect. Am avut mulți vizitatori și cumpărători, care erau foarte amabili. Erau uimiți că eu încă mai păstrez tradiția și că lucrez manual asupra prosoapelor…Eu am luat colac, bomboane și porumbei, pe care le-am pus pe masă și mergeau copii și îi serveam, ei voiau copturile, dar părinții nu le permiteau să le ia și în ultima dimineață, un copil a zis că nu vrea nimic, doar porumbelul. Am făcut atât de fericit acel copil, cu acel porumbel, că am zis data viitoare să coc mai mulți să iau pentru mici”, ne-a povestit Veronica Damaschin, care se ocupă cu țesutul prosoapelor tradiționale.

În cazul Lidiei Manea, nu a fost fără peripeții această experiență. Înainte să pornească spre Suceava și-a fracturat piciorul, iar acum, femeia se relaxează și se odihnește acasă. Spune că este o odihnă bine meritată, care va dura aproximativ o lună.

“Călătoria mea a fost foarte interesantă. În noaptea de 18 august, înainte de plecare, afară plouase, eu voiam să-mi calc costumul național și am ieșit după el. Era planificat a doua zi dimineață să pornim, iar eu, cu câteva ore înainte, mă lunec de o pietricică și cad jos. Sigur că mi-am fracturat piciorul, l-am legat și m-am dus la o vecină, care cică se pricepe în a lecui oase și mi-a sugerat să stau fără grijă, dacă nu e umflat va fi totul bine. Am legat eu piciorul și m-am dus la Suceava, acolo, s-a făcut butuc, era umflat… Ne cătând că mi s-a întâmplat așa, eu am rămas uimită de atitudinea românilor față de basarabieni. Ne-au așteptat foarte frumos, ne-au cazat la un hotel, ne-au hrănit la restaurant, dimineața veneau și ne luau de la hotel, ne duceau la expoziție, toată ziua ne serveau cu apă și tot întrebau dacă mai dorim ceva. Chiar și seara, văzându-mi piciorul, mi-a fost adusă cina în odaie”, ne-a vorbit Lidia Manea, care se ocupă cu țesutul artistic.

Silvia Florea zice că Soroca s-a poziționat foarte bine, li-a demonstrat tuturor celor prezenți acolo, că este demnă de a fi lăudată și apreciată pentru meșterii iscusiți pe care îi avem.

„Am prezentat lucrări autentice, care sunt de tradiție și au fost apreciate manufacturile tuturor meșterilor. Din raioanele care mai erau prezente, Soroca a avut o expoziție impecabilă”, ne-a comunicat specialist Secția de Cultură și Turism, Silvia Florea.

Împreună cu meșterii populari din raionul Soroca, au mers: președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Tănase și secretarul Consiliului raional Soroca, Stela Zabrian, împreună cu cei 6 meșteri populari din raionul Soroca, care au participat la evenimentul de promovare culturală a Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Basarabia salută Bucovina”.

Proiectul „Basarabia salută Bucovina” este implementat în perioada 20 mai – 31 decembrie 2022 cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României. Proiectul urmărește promovarea tradițiilor culturale și transferul între generații a valorilor de ordin cultural.