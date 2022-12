Și oamenii fără adăpost au nevoie de grijă și căldură

Astăzi, 1 decembrie 2022, fiind prima zi de iarnă, am decis să mergem în vizită la Centrul social „Revenire”. Cei care locuiesc acolo se pregăteau de temperaturi mai joase, băteau în cuie peliculă la geamuri și se străduiau să închidă cât mai strâns ușile.

Anul acesta, centrul găzduiește opt persoane. Printre ele se enumeră și o tânără, Sofia. Ea are istoria sa, tristă și cruntă. Oare de ce a ales soarta să se pună toate astfel în viața Sofiei, nu știm. Ea a venit acum patru zile, la Centrul „Revenire”, pentru a se adăposti într-un loc cald, unde ea și bebelușul pe care îl poartă sub inimă să fie în siguranță. Sofia nu are o locuință și nici un soț, care ar putea avea grijă de ei, are doar o mamă, care este la mii de km distanță.

„Eu nu am pe nimeni. Mama este plecată la Moscova și nu mă poate ajuta cu nimic. În Soroca nu am o casă, nu am pe nimeni și nu știam ce să fac iarna. Aici la centru este bine, ne hrănesc gustos, este cald, avem unde face duș și ne simțim protejați”.

Astăzi, din spusele directorului Vasile Irodoi, am înțeles că Sofia este și o bună gospodină, o femeie curată și sinceră, care mai ajută și la curățenie…

Cei de la Centrul „Revenire”, au și decorațiuni de iarnă, au brad, jucării și un televizor, datorită căruia se recreează serile. Clădirea lor nu este în cea mai bună stare și nu arată atât de bine ca și casele noastre, în schimb cei șapte bărbați și Sofia, au hrană, căldură, lumină, adăpost, o baie și unul pe altul, pentru a se susține.

Aici nu găsești oameni răi, cei obraznici sunt alungați, iar restul care au rămas sub aripa Centrului „Revenire”, sunt oameni triști, de obicei bolnavi și fără un acoperiș asupra capului. Au mai revenit unii din ei și din alți ani, chiar s-au salutat cu noi, ne-au recunoscut. Alții sunt la centru pentru prima dată, la fel lăsați de familiile lor și bătuți de soartă, ca și ceilalți care au mai fost găzduiți aici.

Iată ce albituri, pături și haine sunt depozitate în clădire.

Îndemnul nostru rămâne același ca și pentru anul trecut. Haideți să le încălzim sufletele și trupurile acestor oameni cu haine calde, emoții și bunătăți, de care nu ne pare rău. Ei au o mare insuficiență de plapume groase, de haine la piele și încălțăminte, cum ar fi (ștrampi, malete, ciorapi, maiouri, pijamale, izmene, papuci de iarnă).

Amintim, că acum nouă ani în raionul Soroca a fost inaugurat Centrul social „Revenire”, unde sunt găzduite temporar persoanele fără adăpost sau în situații de risc. Instituția își redeschide, de obicei ușile, în perioada rece a anului, din 1 noiembrie până la 1 martie. Centrul social „Revenire”, este o instituție publică din subordinea Primăriei Municipiului Soroca.

Dacă nu aveți posibilitate să vă duceți singuri și să-i ajutați vă puteți adresa la reporterii OdN.

Număr de contact: 068242496