Serafima Lungu: Frumusețea portului național explorată prin țesut

Serafima Lungu, meșterul popular de la Vădeni, este pasionată de țesut de peste 20 de ani. De mică era amatoare, iar când centrul meșterilor populari „Fantezia” s-a deschis la Vădeni, a început să exploreze și mai mult frumusețea portului național. A început cu confecționarea iilor, dar a înțeles rapid că are nevoie să producă un costum întreg.

„O femeie mai în vârstă, practica țesutul pe vremea ceea, cu ea împreună am urzit și nevidit, așa am început primele catrințe a țese. Plecând pe la expoziții, am participat la diferite seminare, acolo am cunoscuți mulți meșteri populari. Datorită acestor cunoștințe, am aflat despre noi tehnici de a țese catrințele corect. După catrințe, am început să țes și brâie pentru bărbați, femei și copilași”, ne-a povestit doamna Serafima Lungu.

Această pasiune a deprins-o de la bunica Frăsina, era o țesătoare renumită în Căinari. Bunica nu îi permitea să o ajute, o certa pe doamna Serafima. „Eu tot furam cu ochiul când bunica va ieși afară să hrănească animalele, căci tare-mi doream să trec în locul ei să țes eu. Seara când se organizau șezătorile, toți se adunau la bunica și veneau gospodinele cu torsul, care cu împletitul, care făceau păpuși la covor. Eram cu dânsele în rând, acolo am învățat și multe cântece”, a mai spus meșterul popular.

De la mama a deprins țesutul în stative. Împreună cu surorile sale a țesut țoluri din cânepă neboită. „Eram 6 fete la mama, trebuia zestre multă. Până la Paște trebuia să scoatem toate covoarele și să le aranjăm afară. Era de-o dragoste să le privești, veneau toți din mahală și se uitau”, a mai adăugat Serafima Lungu.