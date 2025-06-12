ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С МАНИПУЛЯЦИЕЙ

Информационная безопасность играет важную роль в снижении воздействия фейков, манипуляций с данными и киберпреступлений. Когда информация и данные надежно защищены, их невозможно украсть, подделать или изменить. Кроме того, меры информационной безопасности помогают снизить риск кибератак, которые могут повредить базы данных и способствовать распространению фейковых «новостей».

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), предлагает в инфографике, представленной ниже, несколько доступных способов защиты информации и простые объяснения того, как они помогут тебе не стать жертвой информационных манипуляций. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Мы призываем тебя также присоединиться к борьбе за правду в противостоянии с дезинформацией. Для этого сообщай о найденных фейках на платформе semnale.stopfals.md!