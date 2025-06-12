ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С МАНИПУЛЯЦИЕЙ

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OdN
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Информационная безопасность играет важную роль в снижении воздействия фейков, манипуляций с данными и киберпреступлений. Когда информация и данные надежно защищены, их невозможно украсть, подделать или изменить. Кроме того, меры информационной безопасности помогают снизить риск кибератак, которые могут повредить базы данных и способствовать распространению фейковых «новостей».

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), предлагает в инфографике, представленной ниже, несколько доступных способов защиты информации и простые объяснения того, как они помогут тебе не стать жертвой информационных манипуляций.  #НетДезинформации #СообщаемФейки

Мы призываем тебя также присоединиться к борьбе за правду в противостоянии с дезинформацией. Для этого сообщай о найденных фейках на платформе semnale.stopfals.md!


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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