 Școala profesională și oportunitățile pentru integrarea profesională a absolvenților, viitori meseriași

La Școala Profesională din orașul Florești, examenele de calificare, se desfășoară, conform orarului, în perioada 7 – 23 iunie. Startul a fost dat de către elevii din grupa 520, la meseria, „Tractorist – mașinist în producția agricolă“. Cum mi-au declarat, mai greu decât s-au așteptat, au susținut examenul de calificare la proba scrisă, în schimb s-au descurcat mai ușor cu sarcinile la proba practică, și mai întâi la demonstrarea părților principale ale unui tractor: motor, transmisie, rulare și de conducere, șasiu, suspensie, instalație hidraulică, s-au descurcat și cu sarcinile la conducere și la manevre, reușind astfel să-i convingă și pe membrii Comisiei de calificare că merită să dețină Certificatul de tractorist – mașinist, în producția agricolă, care pe viitor să le ofere dreptul să conducă nu doar tractoare de diferite tipuri, dar și mașini moderne autopropulsate, pentru lucrarea solului, precum și combine, pentru recoltarea cerealelor.

Absolvenții Andrei Cucer și Roman Lupu, care au obținut la proba practică nota 10, au menționat că la aprofundarea cunoștințelor teoretice, gândirea tehnică și logică, au influențat și practicile de producție, efectuate în baza acordurilor încheiate între Școala profesională și formațiunile agricole. Roman Lupu: „Eu am decis să efectuez practica de producție în formațiunea agricolă, din satul natal, Septelici, raionul Soroca. Aici, antreprenorul, Valeriu Ivanov, face o agricultură performantă, investind mulți bani și în procurarea noilor modele de tractoare, de combine, a multor utilaje moderne. Mecanizatorii se bucură de salarii motivante. Ultimul stagiu de practică de producere pe care l-am efectuat aici, până a susține examenul de calificare, mi-a oferit și o șansă de angajare, după finalizarea studiilor, tot în această formațiune. “ Andrei Cucer: „Iar eu, am efectuat practica de producere din acest an, în comuna Gura Căinarului. Și aici este multă tehnică modernă, am învățat lucruri noi și foarte utile, pentru formarea profesională, care mă vor ajuta, după anii de școală, să activez în gospodăria agricolă, din satul natal, Zăluceni, unde, ca peste tot în raion, se resimte lipsă de tineri mecanizatori. “. Adevăr confirmat și de președintele Comisiei pentru examenele de calificare, în școala Profesională Florești, Iulian Rotaru, agronom, inginer – inspector, „IntehaAgro“: „Se întâmplă, din cauza că mediul rural nu mai este atractiv pentru tineri, ceea ce confirmă și actuala criză de mecanizatori. Antreprenorii și fermierii cu care contactez la înmatricularea tractoarelor, combinelor, mașinilor, inventarului agricol, dar și la efectuarea reviziilor tehnice anuale, se plâng că au procurat tractoare, combine moderne, de zeci de mii de euro și nu are cine să le manevreze.“

Este una din problemele care îi îngrijorează și pe responsabilii din cadrul Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional. Eugeniu Gustoi, specialist principal. „Ne îngrijorează și foarte mult. Asta pentru că anual, se investesc zeci, chiar sute de mii de euro, în procurarea tractoarelor, combinelor și utilajelor moderne ca într-un timp apropiat, să ajungem ca să nu aibă cine lucră pe ele. Majoritatea tractoriștilor și combainerilor din raion, sunt trecuți de 50 de ani, avem încadrați în muncă și mulți pensionari, care se mai mențin în ramură pentru că, n-are cine să-i înlocuiască. În ultimii doi ani, după absolvirea școlii profesionale, s-a angajat într-o formațiune agricolă, doar un singur tractorist. Criza forței de muncă în sectorul agricol a devenit mai acută, în formațiunile din satele Ciutulești, Unchitești, Putinești, Ciripcău, iar în raion se perpetuează mai accentuat timp de mai mult de un deceniu. Asta și ca rezultat al desființării în anul 2010, a Școlii Profesionale, din satul Târgul Vertiujeni, după care, în anul 2015, a celei din orașul Mărculești, iar în anul 2022, după reorganizarea prin absorbție și a Școlii Profesionale, din comuna Cuhureștii de Sus. Au fost și și deja nu mai sunt aceste trei școli profesionale care, de zeci de ani asigurau sectorul agricol cu necesarul de tractoriști și mecanizatori. “ A menționat, Eugeniu Gustoi, specialist principal, în Direcția Agricultură și Alimentație. După reorganizarea prin absorbție a școlii din comuna Cuhureștii de Sus, elevii care au studiat la meseria „Tractorist – mașinist în producția agricolă,“ au fost transferați la Florești, unde, au mai învățat un an, ca acum, la început de vară să susțină și examenele de calificare, iar Școala Profesională s-a ales, potrivit directorului Veaceslav Crețu, cu o experiență inedită în pilotarea încă a unei meserii, solicitată pe piața muncii. Veaceslav Crețu: „Având o vechime de 55 de ani, Școala Profesională din orașul Florești, în primele doua decenii, a pregătit meseriași calificați pentru fabrica de sticlă și în domeniul construcției, iar după anul 1990, pănă în prezent în domeniile: Construcție , Deservire socială, Vehicule cu motor și Servicii transport auto. Pregătirea viitorilor tractoriști – mașiniști în producția agricolă, este o premieră pentru noi. Grupa de elevi am preluat-o de la Școala Profesională din comuna Cuhureștii de Sus, care au susținut deja și examenele de calificare. Sperăm în anul următor de studii, să menținem meseria „Tractorist – mașinist în producția agricolă, “ pentru ca și alți tineri s-o însușească. Tot la această meserie intenționăm să formăm și o grupă de elevi care vor face și învățământ dual. Ceea ce ne-am propus vor reuși după ce vom susține acreditarea programului de instruire și de formare profesională la această meserie. Ne va evalua și suntem deja pregătiți pentru acest proces , Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, “ a menționat directorul școlii Veaceslav Crețu.

Potrivit Elenei Buharev, director adjunct pentru instruire și educație, la examenele de calificare din acest an , au fost admiși 91 de candidați, dintre care 28 cu instruire de 2 ani și 63 de trei ani Meseriile pe care le-au însușit în anii de școala profesională, corespund tuturor rigorilor pieții muncii, iar pentru angajatori și am asigurat calitatea pregătiri viitorilor specialiști.

Text: Pavel Savca

Imagini: Andrei Untură