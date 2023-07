Salvatorii atenționează

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 26 iulie, ora 16:00 – 27 iulie ora 08:00, în Republică se prevăd descărcări electrice cu ploi de scurtă durată, izolat averse puternice (15-20 l/m2) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 m/s. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu recomandări pentru cetățeni, pentru prevenirea situațiilor de risc.

Salvatorii îndeamnă oamenii să evite aflarea sub arbori și piloni electrici, dar și aflarea în zonele apropiate în cazul căderii firelor de înaltă tensiune. Totodată, populația este rugată să nu iasă din casă sau să pornească la drum, în acest interval de timp. Mai mult, specialiștii recomandă reamplasarea autovehiculelor aflate sub copaci, în locuri sigure, în vederea evitării prăbușirii arborilor peste acestea. Totodată, salvatorii avertizează maturii care au în grijă minori să-i supravegheze și să nu le permite aflarea acestora in locuri deschise în condiții meteorologice nefavorabile. De asemenea, Inspectoratul recomandă acordarea atenției canalelor și rigorilor de evacuare a apelor pluviale, cât și întreprinderea măsurilor pentru menținerea funcționalității acestora în caz de necesitate. Mai mult, specialiștii recomandă gestionarea și monitorizarea bazinelor acvatice, starea digurilor de protecție și a barajelor. În caz de situații de risc oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.