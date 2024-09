ROFIL DE PROPAGANDIST. Vitalie Florea: Limbaj suburban și narațiuni false, în linie cu cele promovate de propaganda rusă

Un activist pe nume Vitalie Florea, pe vremuri invitat la posturile de televiziune controlate politic, promovează intens narațiuni false pe social media, similare celor răspândite de propaganda rusă în Republica Moldova. Printre acestea: așa-zisa militarizare a R. Moldova, presupusele atacuri asupra regiunii transnistrene și pretinsele efecte negative ale aderării la Uniunea Europeană. În același timp, el promovează mesajele unor oligarhi fugari ca Ilan Șor și Veaceslav Platon, dar și ale acoliților acestora. Principala sa platformă online – pagina de Facebook CU SAPA – acumulează, în medie, de la câteva zeci până la câteva sute de reacții per postare. Am analizat ultimele narațiuni distribuite de Vitalie Florea și explicăm de ce ele sunt false și prin ce se aseamănă cu cele distribuite de propaganda Kremlinului.

Pagina CU SAPA are peste 42.000 de urmăritori, însă Vitalie Florea este activ și pe Telegram, canalul său având circa 1.500 de urmăritori.

Florea deține un canal de Youtube și un cont de Facebook, platforme pe care însă nu a fost înregistrată nicio activitate din anul 2022.

Moldova, „mielul de sacrificiu” al NATO

Un fals promovat de Vitalie Florea este că Republica Moldova ar fi înarmată de Occident/NATO pentru a fi implicată în război. Astfel, în luna iunie, cu ocazia vizitei la Chișinău a lui Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării al Armatei României, Florea a acuzat pe Telegram pretinsa înarmare excesivă a R. Moldova, afirmând că țara noastră va deveni „miel de sacrificiu”. „Tare mi-i in grija ca din Moldova pregatesc un miel de sacrificiu, doar de dragul stirilor in presa occidentala si intereselor geopolitice a jucatorilor mari. Asa de tare ne vor jali, asa de mult ne vor compatimi, asa vor mai numara victimile. Doar ca pe noi, moldovenii, asta nu ne fericeste cu nimic. Noi suntem gata sa traim fara ajutorul sufletesc si militar al Occidentului, or, exemplu Ucrainei e foarte vorbitor. Ucraina practic nu mai exista ca stat” (text preluat integral, inclusiv cu greșelile gramaticale ale autorului – n. r.).

Aceste afirmații sunt speculații bazate pe falsurile propagandei pro-Kremlin. Portalul Stopfals.md a demontat în mai multe rânduri falsuri similare, inclusiv că armata Republicii Moldova ar trece sub controlul României și al NATO, că NATO ar fi concentrat zeci de mii de militari în Republica Moldova sau că țara noastră ar fi permis staționarea avioanelor de luptă F16 la Mărculești.

Vezi și: (INFOGRAFIC) „Sperietoarea” NATO pe timp de război. Care sunt cele mai răspândite falsuri despre Alianța Nord-Atlantică în R. Moldova și ce scop urmăresc

Ucraina, prezentată după „regulile” propagandei ruse

În aceeași postare, Florea promovează o altă narațiune falsă a Moscovei, și anume că Occidentul controlează Ucraina, care „practic nu mai există ca stat”. O afirmație similară el a făcut și într-o postare pe Telegram și Facebook de Ziua Națională a Ucrainei, 24 august: „Ah da! Azi e ziua Independenței Ucrainei! Îi felicit și eu cu independența pe ucraineni, țară care este în prezent controlată în proporție de 20% de ruși, iar 80% controlată de americani, englezi și corporațiile transnaționale”. Mesaje similare privind „inexistența Ucrainei ca stat” transmite cu regularitate președintele Vladimir Putin și alți reprezentanți ai Federației Ruse: Serghei Lavrov, ministrul de Externe, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate, sau Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe.

Afirmația speculativă că Occidentul ar controla Ucraina vine să susțină falsul că anume țările occidentale sunt vinovate de izbucnirea războiului în Ucraina, și nu Rusia. Această narațiune este promovată în spațiul public din R. Moldova și de unele partide pro-ruse, fiind demontată de Stopfals.md. În realitate, Rusia a început un război agresiv neprovocat împotriva Ucrainei, a invadat teritoriul acestei țări și a anexat ilegal unele regiuni, iar Occidentul susține Ucraina financiar, umanitar și militar pentru a o ajuta să-și păstreze independența și să-și restabilească integritatea teritorială.

În postările lui Vitalie Florea este promovat și falsul că Ucraina s-ar pregăti să atace regiunea transnistreană la solicitarea conducerii R. Moldova, fals distribuit intens de surse asociate Kremlinului. Florea a scris pe 27 august, în contextul operațiunilor militare ale armatei ucrainene în regiunea Kursk, că „exact așa putem să ne trezim cu armata ucraineană atacând Transnistria”. Anterior, portalul Stopfals.md a demontat falsuri precum că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi solicitat permisiunea Maiei Sandu să intre în Transnistria.

„UE – capul tuturor relelor”

Vitalie Florea promovează cu regularitate și alte narațiuni false anti-europene, anti-occidentale și împotriva actualei guvernări moldovenești, falsuri care corelează cu cele ale propagandei ruse. De exemplu, într-o postare de pe 29 august care se referă la decizia Curții Supreme de Justiție, prin care Blocului Victorie, condus de fugarul Ilan Șor, nu i-a fost permis să participe la alegeri, Florea sugerează că ar fi vorba de „dictatura” instaurată de Occident. „Partenerii de darâmare desigur o să tacă. A huli să zică ceva de dictatură, de lipsă a democrației pe când ei sunt cei care au instaurat dictatura și bespredelul în Republica Moldova prin mascotele sale pasiste”, a scris el.

Ceea ce Florea numește „dictatură” este o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a respins, pe 7 august, cererea Blocului Victorie de înregistrare pentru participare la referendumul republican constituțional și la alegerile prezidențiale din 20 octombrie. CEC a invocat un șir de argumente, printre care: denumirea Blocului electoral Victorie Победа este similară denumirii unei alte formațiuni politice (partidul Victorie); solicitanții nu au prezentat toate actele necesare; la crearea blocului s-a făcut transfer de imagine de la un partid declarat neconstituțional (fostul partid Șor). „Transferul de imagine al unui partid politic declarat neconstituțional prin efectuarea unor acțiuni comune de utilizare a denumirii partidului, precum și declarațiile publice de alegere a președintelui acestui partid în funcția de președinte al blocului, nu poate fi acceptat de autoritățile de resort, de altfel ar fi ignorate prohibițiile legale de utilizare a denumirii, precum și efectele executorii ale actelor contenciosului constituțional. Respectiv, carențele semnalate în mod corespunzător urmează a fi înlăturate, și nicidecum ignorate de către solicitanți”, se spune în hotărârea CEC. Reprezentanții blocului au atacat hotărârea în instanțele de judecată, însă contestația a fost respinsă.

Deși anterior se arăta încântat de viața oamenilor dintr-un oraș mic din Italia, într-o postare recentă Vitalie Florea a scris că în Uniunea Europeană „nu există democrație, supremația legii, corectitudine, drepturi și libertăți”, iar R. Moldova va deveni „colonie a UE”. În realitate, Uniunea Europeană este recunoscută în lume pentru valorile sale democratice și respectarea drepturilor omului. Stopfals.md a mai scris anterior despre încercările de a demoniza UE și a prezenta integrarea în spațiul european ca o amenințare pentru valorile tradiționale ale Republicii Moldova. Campania de denigrare a Uniunii Europene este coordonată de fugarul penal Ilan Șor, inclusiv prin distribuirea de foi volante cu conținut manipulator în diferite regiuni ale țării.

Falsul pensiilor neindexate

Într-o postare din 7 iulie curent, în care comenta emoțiile președintei Maia Sandu la un eveniment de comemorare a victimelor deportărilor staliniste, Vitalie Florea afirmă că actuala guvernare nu ar fi indexat pensiile în anul 2022.

Acesta este un fals. În 2022, pensiile mai mici decât salariul mediu pe economie prognozat în acel an – 9.900 de lei – au fost indexate cu 13,94%. „Suplimentar, toate pensiile calculate vor fi majorate în sumă fixă de 171,71 de lei prin mecanismul de transpunere a creșterii economice în pensii”, a explicat ministrul Protecției Sociale de atunci, Marcel Spatari, citat de TV8. Astfel, pensiile minime pentru limita de vârstă au crescut de la 1 aprilie 2022 cu peste 20%.

Echivalează deportările cu migrația

Compararea deportărilor staliniste cu migrația este o altă tehnică de manipulare, utilizată de propaganda pro-rusă pentru a diminua ororile staliniste și sovietice, dar și pentru a le asocia, în mod total fals, cu unele fenomene sociale actuale. O astfel de narațiune promovează și Vitalie Florea într-o postare din 7 iulie, chiar dacă recunoaște că „moldovenii în prezent nu au fost urcați în vagoane”.

Reamintim că migrația afectează Republica Moldova de peste 20 de ani. În plus, nu doar cetățenii moldoveni pleacă peste hotare pentru un trai mai bun, acest fenomen fiind atestat în majoritatea țărilor din Europa de Est și de pe alte continente.

Concertul de Ziua Independenței, motiv pentru un alt fals

Într-o postare pe Facebook, Florea a distribuit un clip video de pe TikTok, în care se afirmă că la concertul de Ziua Independenței din Piața Marii Adunări Naționale ar fi participat doar câteva sute de oameni. Într-o altă postare, Florea pune la îndoială cifra participanților la concert, prezentată de autorități.

Afirmațiile vin în contrast cu declarația purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, care a scris că la evenimentele dedicate Zilei Independenței au participat peste 39.000 de persoane. Și imaginile video, inclusiv filmate cu drona în timpul concertului și difuzate în direct, arată că PMAN a fost plină în timpul concertului, fiind vorba de un număr mult mai mare de participanți decât „câteva sute”.

Limbaj suburban și promovarea politicienilor controversați pro-ruși

Florea folosește frecvent un limbaj licențios, cu injurii la adresa mai multor reprezentanți ai guvernării.

În schimb, el are numai cuvinte de laude și promovează mesajele unor politicieni pro-ruși sau afiliați lui Ilan Șor și altor oligarhi și politicieni controversați, cum ar fi Veaceslav Platon (aici, aici), Natalia Morari (aici, aici) și Victoria Furtună (aici, aici). El a promovat inclusiv falsul Victoriei Furtună, potrivit căruia PAS va interzice Mitropolia Moldovei, asta chiar dacă formațiunea s-a distanțat de declarațiile deputatului Vasile Șoimaru la această temă.

Cine este Vitalie Florea: de la Plahotniuc la Șor, via Dodon

Vitalie Florea are o experiență bogată de „colaborare” cu unele grupări politice din R. Moldova. El pare să fi fost autorul a cel puțin unui text publicat pe siteul Telegraph.md, în iulie 2018, în perioada guvernării PDM, în care compara un protest organizat de Ilan Șor cu cele organizate de PAS și Platforma DA, încercând astfel să discrediteze opoziția anti-Plahotniuc din acea perioadă. Amintim că Telegraph.md a promovat intens guvernarea lui Plahotniuc și a distribuit falsuri și informații defăimătoare despre liderii opoziției de atunci.

În timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2020, Vitalie Florea devine sursă a mai multor „știri”, deja în calitate de „blogger”, „vlogger” sau „activist civic”, cu mesaje critice la adresa Maiei Sandu și a lui Renato Usatîi, principalii contracandidați ai președintelui socialist de atunci Igor Dodon.

În 2023, Florea apare, deja în calitate de expert, la televiziunile afiliate lui Ilan Șor TV6 și Orizont TV, criticând guvernarea PAS. În iunie 2023, postul de televiziune Orizont TV a fost amendat cu 5.000 de lei de Consiliul Audiovizualului, pentru o emisiune moderată de fostul jurnalist Alexei Lungu (în prezent liderul partidului Șansă, afiliat lui Ilan Șor) „pentru abordarea unilaterală și prezentarea neechilibrată a principalelor puncte de vedere aflate în opoziție”. În cadrul emisiunii PULS de la Orizont TV, au fost trei invitați cu o poziție comună asupra subiectelor puse în discuție, inclusiv Vitalie Florea, prezentat ca blogger.

În mai 2024, Vitalie Florea a apărut într-un interviu împreună cu Gabriel Călin, vlogger vizat de mai multe ori de Stopfals.md pentru promovarea narațiunilor pro-Kremlin și a politicienilor pro-ruși din R. Moldova.

Mariana Colun, Stopfals.md