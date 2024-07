Rezultate și Provocări la „Secerișul 2024” în Raionul Soroca / VIDEO / GALERIE FOTO

La finalul campaniei de recoltare „Secerișul 2024”, la Soroca a avut loc tradiționala sărbătoare „Ultimul Snop”, un eveniment dedicat agricultorilor care ne aduc pâinea pe masă. Anul acesta, recolta a fost mai mică față de anii precedenți din cauza temperaturilor ridicate din primăvară.

„Stimați agricultori, știți că îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a face totalurile secerișului 2024, bilanțul unui an de muncă. Ramura pe care o gestionați este agricultura și este una dintre cele mai importante ramuri pentru economia națională, care contribuie substanțial la dezvoltarea economiei țării noastre. Anul Agricol 2024 este un an complicat, un an cu multe provocări: grindină, secetă, scumpirea lubrifianților, criză economică generală, războiul din țara vecină care are un impact negativ asupra mai multor domenii, inclusiv și a agriculturii. Necătând la toate acestea, în raionul Soroca, în campania de recoltare s-au obținut rezultate îmbucurătoare, și aceasta datorită dumneavoastră, celor care sunteți prezenți la acest eveniment. Dacă vorbim de rezultate, vreau să mă refer și anume la grâul de toamnă – 3,07 tone la hectar, orz de toamnă – 3,77 tone la hectar, orz de primăvară – 3,48 tone la hectar, mazăre – 1,36 tone la hectar și rapiță – 1,99 tone la hectar. Este clar că situația variază de la caz la caz, dar oricum ne bucurăm și ne închinăm pământului pentru că ne-a răsplătit truda”, a menționat Veaceslav Rusnac, președintele Raionului Soroca.

„În anul curent, în campania de recoltare, au fost implicate 134 de combine și au recoltat 17.872 hectare de culturi cerealiere și rapiță. Grâul de toamnă a fost cultivat pe 12.348 hectare și s-au recoltat 37.908 tone, adică 3,07 tone la hectar. Orzul de toamnă a fost cultivat pe 1.344 hectare și s-au strâns 5.067 tone, adică 3,77 tone la hectar. Orzul de primăvară, cultivat pe 395 hectare, a avut o producție de 1.375 tone, adică 3,48 tone la hectar. Mazărea a fost recoltată de pe 796 hectare, obținându-se 2.152 tone, adică 1,36 tone la hectar. Rapița a fost cultivată și recoltată pe 2.978 hectare, obținându-se 7.116 tone, adică 1,99 tone la hectar. Rezultatele sunt așa cum sunt, în raport cu investițiile și cheltuielile care au fost făcute. Comparativ cu anul precedent, practic s-au strâns cu două tone mai puțin de pe fiecare hectar de grâu și orz. Anul trecut am recoltat 4,9 tone la hectar de grâu și 5,6 tone la hectar de orz de toamnă. La fel, mazărea și rapița au avut producții cu o tonă mai puțin de pe fiecare hectar cultivat cu aceste culturi”, a adăugat Aliona Andriuța, Șef al Direcției agricultură și alimentație a Consiliului Raional Soroca.

„Dacă mă uit la experiența predecesorilor noștri, am avut un an destul de dificil. Fiecare an aduce noi experiențe, corecturi și rezultate. De fiecare dată când apare o greșeală, o corectăm, și astfel obținem rezultate diferite în fiecare an. Metodele noi pe care le aplicăm în agricultură, tradiționale și moderne, ne aduc rezultate foarte frumoase”, a menționat Victor Solovei, agricultor.

În cadrul sărbătorii „Ultimul Snop”, autoritățile raionului Soroca au oferit diplome, premii bănești și colaci din roada nouă agricultorilor care au contribuit la recoltă. Potrivit datelor oficiale, în acest an au fost recoltate aproximativ 17.900 de hectare de culturi de prima grupă.

I grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare peste 1000 ha

Locul I – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din SRL ”Prietenia Agro” (conducător Moraru Cristi-Marina), cu diplomă de gradul I și premiu bănesc în sumă de 1200 lei.

Locul II – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din SRL ”Milen Agro Prim” (conducător Cristian Mihai), cu diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă de 1000 lei.

II grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare de la 600 până la 1000 ha

2.1. Locul I – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din SRL ”Oclanda Agro” (conducător Cebotari Pavel), cu diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 1000 lei.

2.2. Locul II – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din SA ”ALFA Nistru” ( conducător Petrovici Oxana), cu diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 900 lei.

2.3. Locul III – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din SRL ”Visagromag” ( conducător Sochirca Vasile), cu diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 800 lei.

Se menționează colectivul de recoltare-transportare cu Mențiune și premiu banesc în sumă de 500 lei din : – GȚ ”Cebotari Mihail” conducător Cebotari Mihail

III grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare de la 400 până la 600 ha

3.1. Locul I – GȚ ”Vitalie Bacalîm” (conducător Bacalîm Vitalie), cu diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 800 lei.

3.2. Locul II – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din GȚ ”Cobîlaș Silvia” (conducător Cobîlaș Vitalie) cu diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 700 lei.

3.3. Locul III– Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din SRL ”Soragrovis” (conducător Ivanov Vladimir), cu diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 600 lei

Se menționează colectivele de recoltare-transportare cu diploma de onoare și premiu banesc în sumă de 400 lei:

– SRL ”Silvitrans”, conducător Braga Petru

– SRL ”Crister Agro”, conducător Terentii Alla

IV grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare de la 200 pînă la 400 ha

4.1. Locul I – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din GȚ ”Marciuc Valentina”, conducător Marciuc Valentina, cu diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 700 lei.

4.2. Locul II– Se premiază premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din SRL ”Scripta Prim”, conducător Bric Valentina, cu diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 600 lei.

4.3. Locul III – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din CAP ”Alexandru Gusacinschi”, conducător Cravciuc Ilie, cu diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 500 lei.

Se menționează colectivele de recoltare-transportare cu diploma de onoare și premiu banesc în sumă de 300 lei:

– SRL ”Limburg”, conducător Brega Vadim

– SRL ”Brichet Prim”, conducător Avornicița Cristian

– SRL ”VădAgro”, conducător Graur Iurie

V grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare de la 100 până la 200 ha

5.1. Locul I – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din GȚ ”Solovei Victor” (conducător Solovei Victor), diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 600 lei.

5.2. Locul II– Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare GȚ ”Spinei Grigore”, conducător Spinei Ghenadie, cu diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 500 lei.

5.3. Locul III – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare CP ”CVA Virocagro” conducător Andriuța Constantin, cu diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 400 lei.

Se menționează colectivele de recoltare-transportare cu Mențiune și premiu banesc în sumă de 300 lei:

SRL ”Trifăuți Agro”, conducător Focșa Ion

SRL ”Agroselect Vasilcău”, conducător Cebotărean Iurie

ÎI ”Dumitraș Andrian”, conducător Dumitraș Andrian

SRL ”Niclux Agro”, conducător Cristian Mihai

SRL ”Cobgeancasor”, conducător Eremița Vladimir

VI grupă – Gospodăriile agricole cu suprafața de recoltare de până la 100 ha

6.1. Locul I – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din GȚ ”Bunescu Petru”, conducător Bunescu Petru, cu diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă de 500 lei

6.2. Locul II – Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din SRL ”Slobagrosor”, conducător Ghervas Anatolie, cu diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă de 400 lei.

6.3. Locul III– Se premiază colectivul detașamentului de recoltare-transportare din GȚ ”Petcu Fiodor”, conducător Petcu Fiodor, cu diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă de 300 lei.

Se menționează colectivul detașamentului de recoltare-transportare cu diploma de onoare și premiu banesc în sumă de 300 lei:

GȚ ”Țurcan Iurie” conducător Țurcan Iurie

SRL ”VamForAgro”, conducător Roșca Serghei

GȚ ”Prodan Andrei”, conducător ProdanNatalia

SRL ”Agroselect Vadeni”, conducător Sochirca Irina

SRL”Regina Cimpiilor” conducător Donțu Petru

SRL ”TMT Grup”, conducător Ursachi Tudor

GȚ ”Spinei Ion”, conducător Spinei Ion

SRL ”Alvire Sor”, conducător Mînzat Vitalie

GȚ ”Cebotari Leonid”, conducător Cebotari Nina

Colegiul Tehnnic Agricol director Nesterenco Constantin

Pentru echipajele combainerilor

Între combinele de marca SC-5 „NIVA”

2.1.1.Locul I – Se premiază echipajul condus de combainerul Popa Vitalii din GȚ ”Bacalîm Vitalie” care a treierat cu combina SC- 5 ”NIVA”- 395 tone de cereale și se acordă diploma de gradul I și premiu bănesc de 350 lei.

2.1.2.Locul II – Se premiază echipajul condus de combainerul Babițchii Mihail din CAP ”A.Gusacinschi” care a treierat cu combina SC- 5 ”NIVA”- 352 tone de cereale și se acordă diploma de gradul II și premiu bănesc de 300 lei.

2.1.3.Locul III – Se premiază echipajul condus de combainerul Craveț Ion din SRL ”Cobgeancasor” care a treierat cu combina SC- 5 ”NIVA”- 333 tone de cereale și se acordă diploma de gradul III și premiu bănesc de 250 lei.

Între combinele de marca DON, SAMPO,CLAAS și alte mărci străine

2.2.1. Locul I – Se premiază echipajul condus de combainerul Comendant Serghei din SRL ”Prietenia Agro” care a treierat cu combina Clas Tucano – 1665 tone de cereale și se acordă diploma de gradul I și premiu bănesc de 350 lei.

2.2.2. Locul II – Se premiază echipajul condus de combainerul Cebotari Veaceslav din GȚ”Cebotari Mihail” a treierat combina New Holland – 1512 tone de cereale și se acordă diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă 300 lei.

2.2.3. Locul III – Se premiază echipajul condus de combainerul Palamari Mihail din GȚ ”Cobîlaș Silvia” care a treerat cu combina Clas Lexion- 1401 tone de cereale și se acordă diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă 250 lei.

Se menționează echipajele care au treierat peste 700 tone de cereale se premiază cu diploma și premiu bănesc în sumă de 200 lei

– Borozan Petru din SRL ”Prietenia Agro” a treierat cu combina Claas Tucano – 1364 tone

– Mihailov Andrian din SRL ”Scripta Prim” a treierat cu combuna New Holand -1309 tone

– Furdui Vitalie din SRL ”Prietenia Agro” a treierat cu combina Claas Tucano – 1291 tone

– Stempovschi Gheorghe din SA ”Alfa Nistru” a treierat cu combina New Holland – 1180 tone

– Ivanov Valerii din SRL ”Soragrovis” a treierat cu combina New Holland – 1158 tone

– Rîjac Igor din SRL ”Visagromag” a treierat cu combina New Holland – 1128 tone

– Ursachi Alexandru din SRL ”Silvitrans” a treierat cu combina Clas Lexion – 957 tone

– Buruian Nicolae din GȚ ”Solovei Victor” a treieart cu combina New Holland – 798 tone

– Arion Alexandru din SRL ”Soragrovis” a treierat cu combina CASE – 750 tone

– Spinei Matvei din SRL ”Brichet Prim” a treierat cu combina Class – 730 tone

III. La transportarea cerealelor cu automobilele KAMAZ,MAZ, mașini grele de marcă străină și tractoarele T-150, K-700

3.2.1. Locul I – Se premiază Melniciuc Constantin din SRL”Crister Agro” care a transportat cu autocamionul KAMAZ – 950 tone de cereale și se acordă diploma de gradul I și premiu bănesc în sumă 350 lei.

3.2.2. Locul II – Se premiază Chiroșca Ivan din SA ”Alfa Nistru”care a transportat cu autocamionul Camaz – 825 tone de cereale și se acordă diploma de gradul II și premiu bănesc în sumă 300 lei.

3.2.3 Locul III – Se premiază Boțoroga Ivan din SRL ”TMT Grup” care a transportat cu autocamionul MAN – 460 tone de cereale și se acordă diploma de gradul III și premiu bănesc în sumă 250 lei.

IV La transportarea cerealelor cu automobilele GAZ, ZIL și cu tractoarele MTZ, IUMZ

4.2.1. Locul I – Se premiază Ursu Vitalie din SRL ”Scripta Prim” care a transportat cu Tractorul MTZ – 1005 tone de cereale și se acordă diploma de gradul I și premiг bănesc în sumă 350 lei.

4.2.2 Locul II – Se premiază Dolghii Mihail din SRL ”Soragrovis” care a transportat cu autocamionul GAZ-53 – 1000 tone de cereale și se acordă diplomă de gradul II și premiu bănesc în sumă 300 lei.

4.2.3 Locul III – Se premiază Cobîlaș Pavel din GȚ ”Cobîlaș Silvia” care a transportat cu autocamionul GAZ-53 – 950 tone de cereale și se acordă diplomă de gradul III și premiu bănesc în sumă 250 lei.

Se menționează detasamentele de transportare care au transportat peste 7000 tone de cereale din cîmp la deposit cu tractoare și autocamioane GAZ se premiază cu diploma și premiu bănesc în sumă de 200 lei

– Perciun Nicolae din SRL ”Visagromag” – a transportat 921 tone

– Rîșchitor Mircea din SRL ”Soragrovis” – a transportat 902 tone

– Alexandrov Petru” din GȚ ”Solovei Victor” – a transportat 798 tone

– Unggurean Mihail din GȚ ”Cebotari Mihail” – a transportat 755 tone

– Burlac Serghei din SRL ”Prietenia Agro” – a transportat 734 tone

– Grosu Marin din SRL ”Brichet Prim” – a transportat 730 tone