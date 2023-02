Republica Moldova și Georgia: preoții care justifică războiul Rusiei împotriva Ucrainei prin mesaje trase la indigo

Invazia armatei ruse în Ucraina a declanșat lupte atât militare, cât și informaționale. Narative conspiraționiste și de justificare a războiului au fost promovate atât de instituțiile media cu politică editorială pro-Kremlin, de politicieni, dar și de fețe bisericești, persoane care au menirea duhovnicească să semene liniște și pace prin sfaturi și recomandări. Portalul Stopfals.md din Moldova și portalul de investigații Ifact.ge din Georgia au monitorizat care sunt narativele răspândite de bisericile din Moldova și Georgia, subordonate canonic Bisericii Ortodoxe Ruse, și a constatat că există atât preoți moldoveni, cât și georgieni care nu fac altceva decât să răspândească în țările unde slujesc mesajele Patriarhului rus Kiril.

Narativul anti-Occident: „Este lupta dintre America și Rusia”

Una din tezele lansate de Kremlin și preluate de unii preoți din R. Moldova este că lupta se duce de fapt între americani și ruși, iar SUA stau în spatele acestor confruntări militare.

La începutul lunii aprilie, preotul Sergiu Aga, parohul Bisericii Ortodoxe Românești „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” din orașul Orhei, a publicat pe pagina sa de Facebook un video, în care apare un călugăr de la Mănăstirea rupestră din Butuceni justificând invazia rusă într-un dialog cu mai mulți refugiați ucraineni. „Ucraina a mers după America, de aceea a ieșit așa. Rusiei nu i-a plăcut că fratele lor se supune Americii”, spunea călugărul în acel video.

Preotul Sergiu Aga povestește că a mers la Orheiul Vechi (Butuceni) cu mai mulți refugiați ucraineni „pentru a le arăta împrejurimile, pentru ca să-i mai distrăm cumva de la necazul lor. Am intrat în lăcașul sfânt și am zis, uite, părinte, ei sunt necăjiții refugiați, după care el a început cu abordările lui. Eu am încercat să port câteva discuții cu el, așa, mai…, pe care nu le-am filmat”.

Starețul Mănăstirii: „Asta a fost părerea lui. Așa el se gândește”

În luna noiembrie 2022, am mers la Mănăstirea rupestră din Butuceni pentru a încerca să aflăm ce părere are astăzi acel călugăr despre războiul din Ucraina. După ce le-am spus că suntem jurnaliști, slujitorii mănăstirii ne-au spus că „părintele Visarion nu este pe loc”. Ulterior, la telefon, am discutat cu părintele Vladimir, starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Butuceni. El ne-a spus că după ce acel video a fost distribuit și discutat intens în mediul online, cazul a fost discutat „nu la nivel de mănăstire, dar la nivel de episcop și mitropolie”.

În Georgia, unii preoți prevăd în pledoariile lor „o mare victorie pentru Rusia” și anexarea Ucrainei. „Bătăliile se vor încheia. Pacea va învinge. Biserica Ortodoxă se va uni. Rusia va primi înapoi pământurile care i-au aparținut încă de la începutul timpurilor”, a spus Giorgi Pavlov, preotul Bisericii Maicii Domnului din Giorgitsminda, Sagarejo.

Unii preoți din Moldova au răspândit și speculațiile mai vechi că americanii ar dezvolta și finanța laboratoare secrete de arme biologice în țări precum Georgia, Ucraina și Moldova.

Preotul Sergiu Ivanov, parohul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vărzărești, raionul Nisporeni, a promovat pe pagina sa de Facebook, în repetate rânduri, ideea că în Ucraina ar exista laboratoare de producere a armelor biologice. „Până la urmă s-a confirmat! SUA are laboratoare de cercetare a armelor biologice pe teritoriul Ucrainei! Cine e vinovat de dezastrul acestei țări?”, scria preotul pe profilul său de facebook pe 9 martie 2022, la două săptămâni de la începutul războiului. Și în lunile care au urmat preotul a distribuit diverse materiale video care promovau aceeași narațiune a armelor biologice.

Sergiu Ivanov își menține și astăzi convingerea că în Ucraina ar exista laboratoare biologice secrete. „Sursele de informare sunt peste tot acum și, în special, am văzut emisiuni întregi la România TV (post TV din România, sancționat în repetate rânduri pentru dezinformare – n.r.) unde cu lux de amănunte și, în special, dacă o să intrați pe pagina Iosefinei Pascal (jurnalistă română, citată frecvent de agenția de presă rusă Sputnik, organizatoare a unui protest împotriva măsurilor sanitare în perioada pandemiei de Covid-19 – n.r.), o să vedeți că domnișoara respectivă dă și dovezi și toate celelalte. Respectiv Zaharova a vorbit despre asta, Lavrov, Putin și mulți, mulți alții. Și secretarul de stat al Statelor Unite a recunoscut în plenul Congresului american că există laboratoare secrete în Ucraina, biolaboratoare”, le-a spus preotului jurnaliștilor de la Stopfals.md în noiembrie 2022.

Preotul de la Vărzărești a ajuns în atenția presei din R. Moldova și în 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, atunci când s-a manifestat vehement împotriva vaccinării și a măsurilor sanitare de prevenire a infectării.

Narativul păcatului și retorica anti-LGBTI

La 6 martie 2022, patriarhul Rusiei Kiril în cadrul unei predici de după Liturghie, ținută în perioada Săptămânii Albe („săptămâna brânzei”), de la Catedrala Mântuitorului Isus Hristos justifica războiul din Ucraina făcând referire la paradele reprezentanților minorităților sexuale. Kiril lăsa să se înțeleagă că anume din această cauză Ucraina a fost atacată de Rusia. „De opt ani au existat încercări de a distruge ceea ce există în Donbas. Iar în Donbas există respingere, o respingere fundamentală a așa-ziselor valori care sunt oferite astăzi de cei care pretind puterea mondială”, spunea patriarhul rus, care mai menționa că luptele din Ucraina sunt de importanță „metafizică”. Anterior, în alte discursuri, el i-a numit pe cei care luptă împotriva Rusiei „forţe ale răului” care ar vrea să rupă unitatea istorică dintre Rusia şi Ucraina.

Retorica Patriarhului Kiril a fost reluată de unele fețe bisericești din R. Moldova. „Spațiul slavo-rus este împotriva promovării păcatului nefiresc, homosexualității, lgbt, lesbiene și toate prostiile astea și pedepsire pentru propagandă. E luptă între moarte și viață ca culturi și valori religioase. Când te uiți cu un cap mai sus, lupta nu e între Rusia și Ucraina. E între spațiul răsăritean pro-creștin, anti-homosexual și spațiul apusean, la direct și la figurat pro-păcat și anti-creștin. Și atunci eu, ca creștin, credeți că mă interesează pe mine Putin, Dodon, Lukashenko? Pe mine mă interesează să fie aici o putere care nu bagă în școală educația homosexuală”, spunea preotul Ghenadie Valuța într-un interviu din octombrie 2022.

La câteva săptămâni de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, și părintele Ioan Grigoraș, parohul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Cotova, raionul Drochia, ajungea în atenția opiniei publice cu tezele sale care justificau războiul. El declara, în cadrul emisiunii „Cuvântul preotului”, difuzată la 13 martie 2022 la postul local de televiziune Drochia TV, că războiul din Ucraina „a pornit din cauza păcatului, pentru că în această țară au fost organizate marșuri ale minorităților sexuale”.

Același narativ împotriva LGBTI, în care este vizat și președintele Ucrainei, l-au transmis și unii preoți din Georgia. Jurnaliștii georgieni au semnalat că unele fețe bisericești de acolo îl etichetau pe președintele Ucrainei ca pe „un activist gay” numit de americani, care luptă împotriva Bisericii Creștine, nu știe nimic despre conducerea țării și ucide ucraineni nevinovați”.

„Schimbarea la față” a Mitropoliei Moldovei

Mitropolia Moldovei a avut abordări duplicitare față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. La 24 februarie 2022, în prima zi a invaziei, într-un comunicat de presă, Mitropolitul Vladimir spunea că credincioșii trebuie să se roage pentru pace, fără să condamne invazia rusă. „Pacea este mai presus ca toate. Neînțelegerile care apar între popoare trebuie rezolvate în mod pașnic”, se spunea în mesaj.

Pe 3 martie 2022, Mitropolia a remis o circulară în care războiul din Ucraina este numit „conflict armat”, și se spune că „în aceste zile de grea cumpănă pentru poporul ucrainean, dar și pentru noi toți, acordăm părintească binecuvântare ierarhilor și preoților din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova să întețim rugăciunile pentru pacea lumii și pentru încetarea conflictului armat din Ucraina”.

La aproape o lună de război, pe site-ul Mitropoliei Moldovei a fost publicată o adresare a patriarhului Kiril al Rusiei care, la fel, îndemna la rugăciuni pentru pace. Totodată, în toată această perioadă, Mitropolia Moldovei venea cu apeluri de ajutor și chiar cu ajutoare umanitate pentru refugiații ucraineni care au fugit din calea războiului.

Aprilie 2022: Mitropolia condamnă războiul și anunță sancțiuni împotriva preoților care-l justifică

La începutul lunii aprilie 2022, într-un alt comunicat de presă, Mitropolia Moldovei a transmis un prim mesaj mai direct despre război. „Ceea ce am văzut până acum este un război îngrozitor ce schilodează fără milă nu numai trupul, dar și sufletul”, spunea Mitropolia care, tot în premieră, i-a acuzat public pe preoții care justifică războiul. „Spre marea noastră întristare, am aflat despre câțiva clerici ai BOM, care în mod absolut nejustificat au îndemnat credincioșii la ură interetnică și dezbinare. Cazurile au fost documentate și vor fi sancționate conform canoanelor eclesiale la judecata bisericească”, anunța atunci Mitropolia.

Preoții au fost sancționați cu… „avertismente verbale”

După acel comunicat, preoții care susțineau războiul au fost sancționați, afirmă episcopul Ioan Moșneguțu, responsabil pentru a expune poziţia Mitropoliei Moldovei în cazurile ce ţin de Biserică şi Stat, Societate. Sancțiunea constă din… „avertismente verbale”.

Preotul Ioan Grigoraș din Cotova, Drochia, tot a fost în fața judecatei bisericești după declarațiile sale de susținere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, doar că nu și-a schimbat foarte mult părerea de atucni. „Eu ce am vorbit, părerea mea, am vorbit-o scripturistic, teologic, canonic, prorocesc. Și am spus ceea ce spune Apocalipsa. Nu a fost părerea mea”, s-a justificat el în discuția cu jurnaliștii portalului Stopfals.md.

De ce unii preoții promovează ura și dezinformarea, care sunt contrare canoanelor bisericești?

Decalogul (Cele 10 porunci bisericești) conține recomandarea că omul să nu mintă (Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău), însă unii preoții anume asta fac prin promovarea mesajelor pro-Kremlin despre războiul din țara vecină.

Asociația Promo-LEX a monitorizat manifestarea discursului de ură și instigare la discriminare în spațiul public și în mass-media din R. Moldova, dar și în mediul online. Rezultatele au arătat cum, de la începutul războiului, grupul reprezentat de ucraineni, fie ei refugiați, politicieni sau militari, a devenit cea mai frecventă țintă a discursului de ură. Explică Irina Corobcenco, expertă Promo-LEX în domeniul libertăților și drepturilor fundamentale ale omului: „Discursul de ură a devenit parte a propagandei de război, iar Biserica Ortodoxă Rusă s-a implicat activ în justificarea războiului și în promovarea urii față de ucraineni. Așa numitul proces de „deucrainizare” a fost justificat inclusiv de către principalul reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kiril, iar tonul dat de către acesta a fost preluat rapid de către unii reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe din Moldova. Deși Mitropolia Moldovei a îndemnat oamenii să se unească în „duhul păcii și al dragostei” indiferent de naționalitate și orientare politică, totuși acest mesaj nu a fost preluat și de către unii preoți ortodocși”.

„Mulți dintre acești preoți cred cu adevărat în această luptă falsă cu Occidentul, pe care Rusia, prin canalele sale de propagandă, o susține consecvent, iar acest fapt este posibil pentru că cei mai mulți evită să cunoască, să cerceteze și să se documenteze. Ura se naște din necunoaștere și ignoranță. Această necunoaștere generează stereotipuri și prejudecăți, iar de aici până la marginalizare și încălcarea drepturilor altora nu este o cale atât de lungă”, explică Irina Corobcenco.

Viziunile Bisericii Ortodoxe, în special a Bisericii Ortodoxe Ruse, se încadrează în mod fundamental în registrul valorilor tradiționale și conservatoare și se opune aproape în totalitate a tot ceea ce înseamnă valori occidentale, ba chiar manifestă o fobie față de tot ce înseamnă cultura occidentală, consideră Ștefan Popov, medic psihoterapeut și fondatorul Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie din Chișinău. „Din aceste motive era și de așteptat ca o mare parte a preoților să susțină războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Putem observa în discursurile lui Putin de justificare a invaziei asupra Ucrainei un șir de declarații împotriva valorilor occidentale, ceea ce a atins coardele adepților viziunii tradiționaliste și care se opun „expansiunii” valorilor occidentale”, afirmă psihologul. Unele fețe bisericești sunt atât de înverșunate să creadă aceste teorii, că nu mai ascultă alte argumente: „Nu mai contează nicio formă de rațiune, argumente obiective și verificarea faptelor. Oamenii devin absolut iraționali atunci când vine vorba de părtinire ideologică, orice știre falsă sau teorie a conspirației care justifică acțiunile militare ale Rusiei sunt îmbrățișate și promovate, iar propaganda și manipularea își fac efectul cu mare ușurință”.

„Această rezistență a fost deja demonstrată în contextul pandemiei de COVID-19, când chiar și cu prețul propriei îmbolnăviri sau a pierderii vieții, unii oameni refuzau să recunoască existența virusului. Doar o mică parte dintre cei care au negat existența virusului au devenit suficient de lucizi, atunci când persoanele dragi au decedat… Deci, s-ar putea că unii să-și schimbe părerea despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei doar atunci când vor deveni victime directe ale războiului”, conchide expertul Ștefan Popov.

Vedeți în investigația publicată de redacția iFact.ge din Georgia alte mesaje promovate de preoții georgieni.

Autori: Victor Moșneag, Anatolie Eșanu, Stopfals.md

Ifact.ge

Această investigație a fost realizată cu sprijinul oferit de Journalismfund.eu