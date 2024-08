„Rabla pentru electrocasnice”: Au fost utilizate circa 40 mii de vouchere pentru procurarea becurilor și electrocasnicelor eficiente energetic

Un număr de 39.084 de vouchere au fost valorificate în cadrul Programului „Rabla pentru electrocasnice”, pentru înlocuirea becurilor și aparatelor electrocasnice vechi cu altele noi și eficiente din punct de vedere energetic. Programul are un buget estimat la 5,34 milioane de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană, informează moldpres.md

În total, familiile vulnerabile au achiziționat cu ajutorul voucherelor 303.336 de becuri de tip LED și 7.246 de electrocasnice mari, inclusiv 3.819 frigidere, 3.391 de mașini de spălat, 36 de aragaze. Totodată, datele Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED) relevă că prin intermediul programului au fost transmise pentru reciclare 7.246 de echipamente vechi și uzate.

Conform estimărilor, o familie poate economisi aproximativ 1.618 lei pe an la factura de energie electrică doar prin înlocuirea becurilor incandescente cu cele economice de tip LED. Economia anuală în urma înlocuirii unui singur bec incandescent de 60W cu un bec LED de 7W este de 323 lei.

„Despre programul Rabla am auzit prima oară când m-am înregistrat la compensație pentru perioada rece a anului. Am intrat prima oară și am văzut că este un voucher de 500 de lei ca să luăm lămpi economice. Mi s-a acordat apoi încă un voucher în sumă de 12.000 de lei pentru ca să achiziționăm ce vrem în casă. Ai voie să achiziționezi mașină de spălat, frigider sau aragaz electric. Frigiderul nostru era vechi, îngheța și nu se închideau nici bine ușile. Din suma de 12.000 de lei, 80% achită programul și 20% achit eu. Și mi-au adus frigiderul ăsta nou și mi l-au luat pe cel vechi”, spune Tatiana Leonti, beneficiară de voucher din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi.

Programul a fost lansat cu scopul de a ajuta gospodăriile casnice vulnerabile să-și reducă cheltuielile pentru energie electrică prin înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente noi și eficiente energetic, aliniindu-se eforturilor Guvernului de a spori eficiența energetică în sectorul rezidențial.

Programul a oferit sprijin financiar, pe bază de vouchere, de până la 80% din costul unui frigider, aragaz electric, sau mașină de spălat rufe, precum și vouchere gratuite în valoare de 500 de lei pentru procurarea becurilor LED.