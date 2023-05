Proiectul care a schimbat viața refugiaților și viața noastră

Tragedia care s-a început în februarie 2022 la vecinii noștri din Ucraina a influențat mult și activitatea Filiala Bibliotecii pentru copii „Steliana Grama” din Soroca. Or, chiar de la început noi am fost alături de familiile refugiate, stabilite în municipiul Soroca. Am muncit mult ca să aducem pe fața copiilor războiului un zâmbet, să-i facem să uite de primejdiile pe care îi pășteau aflându-se acasă, în Ucraina. Organizam diferite activități interesante, implicam copii ucraineni și mămicile acestora. Toată atenția noastră a fost adresată lor – copiilor războiului.

Implicarea Filialei noastre în Proiecte destinate familiilor refugiate a schimbat mult imaginea instituției noastre. Primul proiect a fost ,,Citim împreună fără frontiere O oră de povești pentru umanitate”, implementat de Fundația Progres. Au urmat donații de carte corespunzătoare Proiectului, unde copilul era autorul acesteia. Atelierele le petreceam la solicitările copiilor, conform cărții alese. Ne distram de minune cu picii și mămicile acestora. Pe un timp, cât se aflau în bibliotecă, aceștia uitau de război… Timpul trecea și munca noastră nu a fost în zadar. Mare a fost bucuria când am fost anunțată că Filiala pentru copii ,,Steliana Grama” va fi implicată într-un Proiect cu genericul ,,Răspunsul de urgență la criza din Ucraina”, implementat de Centrul de Drept al femeilor, finanțat de CARE prin Fundația SERA, Romănia, CARE Franța și FONPC. Noi am fost una din cele cinci biblioteci din Republica Moldova, implicate în acest proiect! Ba mai mult, o pot spune cu glas tare că sunt mândră că fac parte din această minunată echipă a proiectului! Mica noastră Ludotecă a reînviat după deschiderea din 2014. Grație Proiectului au fost procurate noi tehnologii informaționale Calculator, Laptop, 4 tablete, XBOX cu jocuri pentru copii, măsuțe pentru copii, Bing bacuri 5, Flip ceart cu hârtie, multe jocuri și un set de carte pentru copii în limba ucraineană, rusă și engleză. Sunt foarte binevenite aceste cărți, fiindcă suntem unica biblioteca care dispune de așa literatură în limba ucraineană, pentru care le mulțumim mult. Au mai fost schimbate Draperiile, a fost procurat un aspirator, ceainic electric, aparat de aer condiționat…

Pot spune că sarcinile puse în fața mea de echipa Proiectului le îndeplinesc cu conștiinciozitate, ne-am apropiat mult de aceste familii care totdeauna pot găsi un sprijin, un sfat, o alinate la noi în bibliotecă. Suntem mereu gata să organizăm discuții interesante, schimburi de opinii și de experiențe. În continuare promit că o să fac față sarcinilor puse în fața mea .Mulțumesc celora ce ne sunt alături – Biblioteca Municipală „,Mihail Sadoveanu”, în persoana doamnei directoare Viorica Gaja, Primăriei Soroca în persoana doamnei Primar Lilia Pilipețchi și acestei minunate Echipe de Proiect, care ne susțin și ne ajută să rezolvăm problemele apărute împreună. Proiectul continue și noi mergem înainte,căci mai avem de muncă.

Maria PURICE, bibliotecară principală la Filiala pentru copii „Steliana Grama”