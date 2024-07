Primii sportivii din Republica Moldova au ajuns deja în Satul Olimpic de la Paris

“Să vă prezint cum trăiesc sportivii la Jocurile Olimpice. Este un apartament, cu mai multe camere. Aici este camera mea. Avem ventilator în loc de aparat de aer condiționat. Aici e locul unde punem hainele. Patul este din carton, ecologic. Dormim pe așa tipuri de saltea, care sunt din plastic reciclat.”

DAN OLARU, arcaș: „Paturile sunt super confortabile. Chiar dacă am citit și am auzit tot felul de critici din partea altor sportivi, ele sunt foarte confortabile, sunt moi și nu am nicio pretenție.”

Arcaşul a vorbit şi despre ceea ce nu i-a prea plăcut.

DAN OLARU, arcaș: „Primul minus, după prima noapte aici, este că în cameră este destul de cald. Aparat de aer condiționat nu este, iar ventilatorul nu prea ajută. Până la miezul nopți, când se răcorește afară, este năduf în cameră.”

Dan Olaru, la fel ca ceilalți sportivi, au primit cadouri din partea organizatorilor și partenerilor Jocurilor Olimpice. Cel mai valoros lucru este un smartphone, dintr-o ediție specială dedicată marelui eveniment din această vară.

“Pe telefonul sunt deja diferite chestii, cum ar fi cartela de transport, cartela pentru apă și alte lucruri. Ce mai avem aici? Este încă o sticlă pentru apă.”

O parte din delegația Republicii Moldova a ajuns ieri în Satul Olimpic. Arcașii Alexandra Mîrca și Dan Olaru vor fi primii care vor ținti medalia, având programată faza calificărilor în 25 iulie , în probele individuale. O zi mai târziu va avea loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Olimpiada din Franța va fi difuzată, în exclusivitate, de TVR MOLDOVA.