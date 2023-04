Părintele Sorin HULUȚĂ: „Sunt surprins de solidaritatea sorocenilor”

Campania de Paști „Masa Bucuriei” este organizată de mai mulți ani de către Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, fiind ca cel mai mare proiect naţional de sprijinire a oamenilor nevoiaşi. În cadrul campaniei, se desfășoară o serie de acțiuni care vin să informeze și să sensibilizeze populația, sorocenii cu suflet mare, donează produse alimentare pentru a-i ajuta pe cei care nu își pot permite mese îmbelșugate de sărbători.



„Anul acesta am semnat parteneriate cu zece magazine din Soroca, am avut 51 de voluntari tineri și adulți și împreună am reușit să strângem o tonă opt sute de alimente. Am pregătit 50 de pachete însemnând câte două sacoșe cu produse care sunt strict necesare pentru masa de Paști. 34 dintre beneficiarii Parohiei au primit aceste pachete, urmează să ajungem și la alți beneficiari din familii cu mulți copii, familii vulnerabile dar și la bătrâni. A fost o surpriză pentru mine, sincer nici nu m-am așteptat, știind situația economică de anul acesta a populației, m-am gândit că nu o să reușim să strângem, dar spre bucuria noastră totuși am reușit să adunăm o calitate mare de alimente. O parte din produse vor rămâne în cantina Parohială căci pe parcursul anului le vom transforma în mese calde pentru toți beneficiarii”, ne-a spus părintele Sorin Huluță, parohul bisericii “Sfinții Martiri Brâncoveni”.

În fiecare an, de sărbătoarea Floriilor, voluntarii soroceni participă la Campania „Masa Bucuriei”.