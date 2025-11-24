Parbrizul mașinii îți îngheață pe dinăuntru: ce funcționează cu adevărat și ce trebuie neapărat evitat

Iarna nu mai înseamnă doar parbriz înghețat pe exterior. Tot mai mulți șoferi se trezesc dimineața cu gheață sau un strat gros de brumă pe interiorul geamurilor, exact când se grăbesc mai tare. Problema nu ține doar de confort, ci și de siguranță: vizibilitatea redusă poate duce rapid la accidente, iar unele „trucuri” folosite din grabă sunt de fapt periculoase sau ilegale.

Ce poți face când parbrizul e înghețat pe interior

Dacă deja s-a format gheață pe interiorul parbrizului , primul pas este să aerisești mașina cât mai bine. Deschide toate ușile pentru câteva minute, ca să iasă aerul cald și umed acumulat în habitaclu și să intre aer rece și uscat, care „fură” din umiditate.

Dacă pe geam este doar o peliculă subțire de brumă, o poți îndepărta cu un burete sau o lavetă uscată, ideal din microfibră. Nu folosi hainele sau mâneca gecii, pentru că vei întinde umezeala și vei murdări parbrizul, iar la prima rază de soare vei avea reflexii supărătoare.

Dacă stratul de gheață este mai gros, va trebui să folosești un raclet special și pe interior, cu grijă să nu zgârii sticla sau să deteriorezi bordul. În lipsă de racletă, poți folosi la nevoie un card din plastic rigid, dar doar temporar și cu atenție.

Nu te limita niciodată la a curăța doar o „gaură” mică în fața șoferului. Conducerea cu geamurile acoperite de gheață, cu vizibilitate limitată, este periculoasă, pentru că mașina nu este în stare tehnică sigură.

Ce este interzis sau nerecomandat, chiar dacă pare „mai rapid”

Chiar dacă tentația este mare, nu lăsa mașina să „meargă la relanti” pe loc, doar ca să se dezghețe geamurile. Pe lângă faptul că poluează inutil și consumă carburant, în multe țări (și tot mai des luat în discuție și la noi) această practică este descurajată sau chiar sancționată. În plus, motorul la relanti se încălzește greu, iar din guriile de ventilație va veni mult timp doar aer călduț.

Un alt „nu” clar: nu folosi spray-uri de dezghețat pe interiorul parbrizului. Aceste substanțe sunt gândite pentru exterior, pot avea miros puternic, pot irita căile respiratorii și pot lăsa depuneri neplăcute în habitaclu, mai ales dacă le folosești des.

La fel de problematic este să încerci să „ajuti” dezghețarea cu surse de căldură extremă: pistol cu aer cald, feon foarte aproape de geam, lumânări sau alte improvizații. Diferențele bruște și mari de temperatură pot provoca fisuri în parbriz sau îl pot slăbi în timp.

Cum previi înghețarea parbrizului pe interior

Problema reală nu este gheața, ci umezeala acumulată în mașină. Când oprești autoturismul, mai ales după un drum lung iarna, lasă ușile deschise câteva minute, dacă ai unde și este sigur, ca să se mai aerisească interiorul. Așa reduci cantitatea de abur care se poate transforma în gheață peste noapte.

Încearcă să nu aduci zăpadă și apă în mașină: scutură bine bocancii înainte să urci, nu lăsa haine ude sau echipamente de ski în habitaclu și, dacă poți, scoate covorașele seara și lasă-le la uscat în casă sau pe casa scării. Covorașele pline de apă sunt o sursă constantă de umiditate.

Poți folosi și saculeți speciali de tip „air dryer” / dezumidificator auto, care absorb excesul de apă din aer. Nu înlocuiesc aerisirea, dar ajută, mai ales dacă mașina stă mult timp afară. Din când în când, pornește și instalația de climatizare chiar și iarna: aerul condiționat usucă aerul din interior și reduce condensul pe geamuri.

Dacă tratezi corect cauza – umezeala – vei avea mult mai rar surpriza unui parbriz înghețat pe interior. Iar atunci când se întâmplă, folosește doar metode sigure, care nu îți pun în pericol nici vizibilitatea, nici sănătatea, nici parbrizul.