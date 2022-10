O soroceancă, alături de alți turiști plecați în Israel, pentru a vizita locurile sfinte, au ajuns în „tiurma” / VIDEO

Un grup de cetățeni din Republica Moldova au hotărât să plece în excursie în data de 14 iunie cu o agenție de turism. Din careva motive, plecarea le-a fost amânată și au plecat pe data de 24 iulie. Ajunși în Israel, o parte din acest grup au fost reținuți în cătușe, printre ei fiind și o soroceancă.

Soroceanca Elena Russu, s-a adresat la redacția Observatorul de Nord, cu o plângere, declarând că a plecat să viziteze locurile sfinte, dar nu a plecat la muncă: „A venit data de 24 iulie, plecăm noi în turism, am ajuns în Israel, la control ne-au luat la toți pașapoartele. Cu noi a fost și un ghid, dumnealui a spus că fiecare răspunde pentru sine. 16 oameni eram printre primii de pe listă, ne-au adresat câteva întrebări și ne-au spus că plecăm la muncă și nu în excursie. Ne-au luat pașapoartele, ne-au luat totul, și ne-au deportat. Am fost duși într-un subsol, nu am avut apă și nici mâncare, ne-am odihnit până a doua zi pe scaune, cu capul pe mese. A doua zi ne-au dus pe toți în „tiurma” cu cătușele la mână câte două. Nu am încălcat regulile, nu am făcut nimica rău, pentru ce s-a comportat așa Israelul?”.

Ne-am adresat la Ambasadorul Republicii Moldova în Israel pentru a afla careva detalii despre acest caz, dar nu am primit nici un răspuns.

În scurt timp am telefonat și un reprezentat al agenției de turism care a organizat această excursie. „În Israel statul are o structură de securitate foarte, foarte ridicată. În Israel e foarte mare rata de emigrare ilegală și nu doar din Republica Moldova. Munca în Israel este mult mai plătită decât în Europa, respectiv din acest motiv oamenii încearcă să plece acolo. Respectiv, noi am cerut explicații de la operatorul de acolo de pe loc și ei ne-au dat un răspuns, precum că câteva persoane și-au schimbat pașapoartele și au încercat prin așa metodă să intre în țară sau cineva a mai fost în Israel și a încălcat regimul de ședere, și altele. Persoanele dacă nu pot să plece pur și simplu să-și ia bilet, ei încearcă să cumpere un tur precum ar fi pelerinaj, respectiv acolo când treci vama, statul îți adresează întrebări, chiar îți pot lua și telefonul din mâini să verifice dacă ai contacte din Israel. Noi am prevenit toți oamenii de toate aceste cazuri, și toți cunosc despre rigorile stricte ale Israelul, dar oricum ei încearcă să plece și iată cum se întâmplă că-i deportează. Noi acest lucru nu avem cum să-l cunoaștem din timp, vă dați seama securitatea lor nu se împarte cu așa informații, respectiv se mai întâmplă ca să fie returnate persoanele înapoi. Până acuma era că te întorcea în aceeași zi înapoi, dar din momentul de când s-a mărit numărul de oameni care doresc să emigreze ilegal, ei nu mai plătesc din buzunarul lor biletele înapoi, dar omul este ținut închis în aeroport până îi vine timpul să zboare înapoi, respectiv dacă are bilet cumpărat peste trei zile, stai trei zile și aștepți avionul. În cazul ce ține de doamna Elena, eu am întrebat despre situația dată cum se poate de rezolvat de la operatorii de acolo și eu mi-au spus că ei cu emigranții ilegali nu vorbesc, dar în cazul în care simte persoana că a fost ceva nu în regulă, trebuie de adresat direct la ambasadă și atunci ambasada o să investigheze cazul din nou și doamna va primi un răspuns oficial”, ne-a răspuns Dumitru Cojuhari, vicedirectorul agenției de turism „PandaTur”.

În prezent de acest caz se ocupă organele competente, iar pentru doamna Elena Russu și alții care doresc să meargă în Israel, la muncă sau cu alte treburi, să se documenteze referitor la regulile de intrare și ședere în această țară.