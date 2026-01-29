O nouă pacoste pe capul oamenilor – virusul virusul Nipah

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează în permanență evoluția situației epidemiologice internaționale privind infecția cu virusul Nipah și asigură implementarea măsurilor de prevenire și control conform recomandărilor și protocoalelor în vigoare.

Autoritățile sanitare din India au informat că, potrivit datelor oficiale ale Centrului Național pentru Controlul Bolilor (NCDC), în statul Bengalul de Vest, au fost confirmate două cazuri de boală cu virusul Nipah, raportate în perioada decembrie 2025 – până în prezent. După confirmare, au fost aplicate prompt măsuri de sănătate publică, iar situația este monitorizată continuu.

În cadrul investigațiilor epidemiologice, au fost identificați, monitorizați și testați 196 de contacți, toate persoanele având rezultate negative. Până la această etapă, nu au fost înregistrate cazuri suplimentare, iar autoritățile recomandă informarea exclusivă din surse oficiale.

Virusul Nipah (Henipavirus nipahense) este un agent patogen zoonotic, cu potențial ridicat de letalitate. Rezervorul natural al virusului îl constituie liliecii frugivori (care se hrănesc în special cu fructe), răspândiți în regiunile de coastă și în mai multe insule din Oceanul Indian, India, Asia de Sud-Est și Oceania.

Transmiterea virusului Nipah poate avea loc prin:

contact direct cu animale infectate, în special liliecii frugivori sau porcii;

consum de alimente contaminate, cum ar fi fructe sau suc de palmier crud contaminate cu secrețiile liliecilor;

transmitere interumană, prin contact apropiat cu secrețiile respiratorii, sângele sau alte fluide biologice ale unei persoane infectate, în special în cadrul familiei sau în instituțiile medicale, în absența măsurilor adecvate de protecție.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), infecțiile cu virusul Nipah anterior au fost raportate sporadic, în focare limitate, fără extindere epidemică. Rata de letalitate este ridicată, variind între 40% și 75%, în lipsa unui tratament etiologic sau a unui vaccin specific.

Perioada de incubație este cuprinsă între 4 și 14 zile. Simptomele inițiale sunt nespecifice și pot include: cefalee, mialgii, vărsături, dureri în gât. Ulterior, boala poate evolua rapid cu: amețeli și somnolență, manifestări neurologice severe, sugestive pentru encefalită acută.

Diagnosticul precoce este dificil, din cauza simptomatologiei inițiale nespecifice. În prezent, nu există tratament antiviral sau vaccin specific, nici pentru oameni, nici pentru animale. Riscul de expunere și infectare cu virusul Nipah pentru cetățenii care călătoresc sau locuiesc în zonele endemice este apreciat, în prezent, ca fiind foarte scăzut. Totuși, se recomandă respectarea strictă a măsurilor generale de prevenire.

În context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică întreprinde următoarele măsuri:

consolidează supravegherea epidemiologică la punctele de frontieră, cu accent pe creșterea vigilenței clinice, depistarea precoce și raportarea promptă a cazurilor suspecte;

menține o coordonare permanentă cu OMS și autoritățile internaționale de sănătate publică, în vederea implementării rapide a măsurilor adecvate de prevenire și control în contextul evoluției nefavorabile a situației.

Recomandări pentru persoanele care călătoresc sau revin din zonele cu risc:

înainte de călătorie, informați-vă din surse oficiale despre situația epidemiologică și respectați recomandările autorităților sanitare locale;

monitorizați starea de sănătate timp de 14 zile dacă ați revenit din zonele cu risc;

prezentați-vă imediat la cea mai apropiată instituție medicală în cazul apariției simptomelor sugestive (cefalee, mialgii, vărsături, dureri în gât, amețeli, somnolență, confuzie, convulsii);

limitați contactul cu alte persoane și informați personalul medical despre istoricul epidemiologic.

Persoanelor aflate în zonele cu risc sporit li se recomandă:

respectarea strictă a igienei alimentare (consumul de alimente bine gătite și apă fiartă);

spălarea atentă a fructelor sub jet de apă potabilă înainte de consum;

evitarea consumului de fructe sau băuturi care pot fi contaminate de animale (lilieci, păsări);

evitarea consumului de sevă crudă sau neprocesată (ex. sevă de palmier sau cocos);

evitarea contactului apropiat cu animale sălbatice sau domestice potențial infectate;

respectarea igienei riguroase a mâinilor.

În prezent, OMS nu recomandă restricții de călătorie sau de comerț cu India, iar deplasările pot fi efectuate cu respectarea măsurilor generale de prevenire.