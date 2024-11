O întâlnire memorabilă cu Natalia Șveț: „Totul e posibil, când îți arde focul în inimă și sclipirea în ochi!” / GALERIE FOTO

Recent, Liceul Teoretic „B.P.-Hasdeu” din orașul Drochia a găzduit un eveniment semnificativ pentru tinerii pasionați de sport, inițiativa venind din partea directorului liceului, Iurie Melinte, care promovează activ în rândul tinerei generații conceptul unui mod sănătos de viață. Pentru că este nu numai un manager de excepție, dar și un promotor al personalităților notorii în lumea sportului, dânsul fiind și un sportiv dedicat, maratonist, care a câștigat numele de campion drochian, de fiecare dată vine cu surprize plăcute pentru discipolii săi, de astă dată invitând pe absolventa LT „B.P.-Hasdeu”, Natalia Șveț, în prezent doctorandă la Universitatea de Educație Fizică și Sport din Republica Moldova, Master Trainer la Academia Sportului din R. Moldova, Master Trainer la Școala Europeană de Fitness din România. Am avut bucuria să particip cu un grup de tineri jurnaliști la această întâlnire ca reprezentant mass media, fiind curioasă de a cunoaște o doamnă de succes, cu nume sonor în știința sportului. Învăluită de o aură pozitivă, cu un zâmbet frumos, deschis și o ținută impecabilă, Natalia mi-a întins respectuos mâna, salutându-mă, cu fraza: „Bucuroasă să vă cunosc!” Emana atâta lumină și căldură, că se putea citi ușor pe chipul ei bucuria și satisfacția sufletească de a-și revedea, după o lungă perioadă, profesorii dragi, clasa în care a învățat, în ungherașul misterios al căreia și-a lăsat amintirile, ca pe o frumoasă poveste, cu pagina deschisă la cei mai frumoși ani de liceu.

Tinerii o așteptau cu nerăbdare, dorind să afle de unde și-a luat zborul acel vis al eroinei noastre, care avea să mărturisească cu lux de amănunte cele mai plăcute amintiri din anii de liceu, din care a ieșit cândva cu încrederea că dacă vrei, poți face orice. Grație dlui Iurie Melinte, Natalia ajunse la alma-mater să stea de vorbă cu elevii liceului, să discute despre viață, motivație, despre modul sănătos de viață, și cum să ne simțim bine. A fost nespus de fericită să-și revadă profesoara de educație fizică, pe dna Ilașciuc, pe sportivii drochieni Veniamin Ivanov și Boris Dibrianschi, dar eu îmi doream să cunosc mai mult această doamnă, pe care merită să o cunoască și cititorii, ca să poată afla povestea ei de succes și secretul frumuseții.

Natalia, sunt curioasă să aflu de unde a pornit povestea de succes, despre locul de baștină și familia dvs?

M-am născut în Kazahstan, țara de baștină a mamei mele. Tatăl meu este originar din Șurii Noi. Aveam doar o lună de zile, când părinții mei au venit să locuiască în Moldova. La Drochia am trăit până la vârsta de 18 ani: am absolvit 9 clase la liceul rus, apoi clasele X-XII la LT „B.P.-Hasdeu”. A urmat facultatea de economie la ULIM, apoi studii de fitness la USEFS și facultatea de kinetoterapie la USPEE. Am făcut anual o mulțime de cursuri de perfecționare. Acum sunt la doctorat la USEFS, scriu teza de doctor pe tema „Educația continuă a antrenorilor de fitness”. Am o soră mai mare Viorica, care este doctor în psihologie și predă la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, din Chișinău.

Ce v-a plăcut cel mai mult în copilărie și dacă ați avut un vis?

Copilăria este o lume fascinantă, lipsită de griji și acest fapt îmi plăcea cel mai mult. Am avut o copilărie fericită, chiar și atunci când poate era mai greu, nu l-am simțit niciodată pe umerii noștri, fiind copii, pentru că părinții aveau grijă să ne protejeze și le sunt foarte recunoscătoare. Visam să devin celebră în toată lumea, precum o actriță. Și uite că, treptat visul meu prinde culoare. Nu prin actorie, ci prin comunicarea cu oamenii și promovarea conceptului, culturii unui mod de viață sănătos.

Ce amintiri ne puteți împărtăși din anii de liceu?

Îmi aduc aminte cu drag de susținerea necondiționată și afecțiunea profesorilor. Eu, fiind mai mult vorbitoare de limba rusă, venind de la liceul rus, îmi era foarte greu, mai ales în primul an, deoarece trebuia să studiez româna la un nivel mai înalt, pentru a însuși programul de studii. Profesorii înțelegeau asta și-mi ofereau cu multă înțelegere, tot suportul, ca să depășesc această barieră. Îmi amintesc cu drag de dirigintele meu, dnul Harea, profesor de matematică, care a fost un om minunat și mi-a altoit dragostea față de cifre. Cu colegii am avut frumoase relații de prietenie, ne împăcam foarte bine.

Cu siguranță, Liceul Teoretic „B.P.-Hasdeu” a lăsat o amprentă frumoasă, care v-a marcat destinul în cariera profesională. Cine din profesori a contribuit esențial în această alegere?

Prima mea facultate a fost de economie. Și cred că s-a creat o armonie perfectă între științele exacte și sport. Profesorul meu de matematică, dnul Harea, m-a învățat să gândesc logic. Doamna Leahu, profesoara de limba română, mi-a altoit dragostea pentru citit, și azi citesc liber, studiez și predau în trei limbi. Domnul Melnic, profesor de fizică, abia când am început să studiez mai detaliat biomecanica corpului uman, am înțeles cât de importantă era această știință.

Ce v-a motivat să pledați pentru un mod de viață sănătos?

Eu sunt antrenată în acest domeniu din copilărie, pentru mine este ceva firesc să faci mișcare, și acum mă simt incomod când fac pauze de la antrenamente. Corpul cere mișcare pentru a se simți mai bine. Grație părinților mei, am deprins dragostea față de sport. Am avut o perioadă când nu am practicat sportul timp de 2 ani, adăugând 10 kg, pentru că rămase obiceiul de a mânca mult. Atunci am început să analizez și programul de alimentație, înțelegând că, dacă vrei să te simți bine, trebuie să fii atent la ceea ce mănânci. Apoi am avut traume și am început să studiez cum îmi pot organiza regimul de viață pentru a mă simți plină de energie, sănătoasă, activă.

Astfel, din propria experiență și studii în diferite domenii, am ajuns la sistemul de viață care-mi oferă un nivel înalt de activitate și acesta poate fi doar modul de viață sănătos.

Cum reușiți să îmbinați atât de armonios o muncă atât de responsabilă, cu antrenamentele, treburile casnice, cu alte predilecții și ce înseamnă pentru dvs familia?

Familia este foarte importanta pentru mine, este acea oază, unde revin cu drag și unde mă simt bine. Am avut perioade când lucram prea mult, deoarece sunt o persoană pasionată și mă dedic totalmente în tot ce îmi place să fac. De ceva timp, am decis să petrec mai mult timp cu familia, pentru că interacțiunea și atașamentul față de persoanele dragi contează cel mai mult.

Cine v-a susținut în momentele cele mai dificile și cum reușiți să faceți față provocărilor?

Soțul m-a susținut întotdeauna, în orice inițiativă. El era mereu prima persoană la care veneam, și care-mi zicea: „Hai, că poți, eu te voi susține!” Grație încurajării lui, mergeam înainte, chiar și atunci, când îmi era frică. Mă bucur mult și de susținere din partea părinților, surorii mai mari, care-mi spun mereu, că sunt cea mai bună și-mi va reuși totul. Mă susțin și prietenii, și discipolii mei. Eu acum realizez, că nu am avut în viață oameni care să-mi spună, că nu voi reuși. Sunt binecuvântată să am alături oameni buni.

Care este secretul frumuseții, în pofida agendei atât de încărcate?

În primul rând – somnul. Mă strădui să mă culc la ora 23.00 cel târziu, asta ajută să menții corpul și pielea în stare bună.

Apoi – diminuarea stresului. E puțin dificil, dar încerc să nu reacționez la lucruri neimportante, să-mi gestionez emoțiile, să mă odihnesc la timp. Un alt secret este alimentația corectă și activitatea fizică moderată.

Cum ați putea dezminți afirmația unora, că sportul este un domeniu, prioritar pentru bărbați?

Această afirmație, chiar dacă mai persistă, ține deja de trecut, când era populară ideea, că femeia trebuie să se ocupe de treburile casei, de copii, iar sportul este un lux pentru ea, și nu are suficient timp pentru asta. A influențat și educația în zona noastră, unde femeile pun pe primul plan copiii, familia, lucrul, adesea uitând de sine.

La momentul actual sportul nu este un lux sau o dorință, dar este o necesitate. E cum te-ai spăla pe dinți pentru a avea dinții sănătoși, de aceea și trebuie să facem sport pentru a trăi o viață frumoasă, plină de energie și realizări. Sportul ar trebui să fie o prioritate pentru femei, fiindcă ține de grija de sine.

Formula succesului îmbină pasiunea față de profesie și încrederea în forțele proprii. Cu ce îndemn veniți pentru tânăra generație în alegerea profesiei?

Încercați! Încercați totul ce vă vine în cap! Dacă nu reușiți într-un domeniu – e normal, mergeți mai departe și încercați ceva nou. Să greșești e firesc pentru o ființă umană. Alege profesia pentru care te trezești cu plăcere dimineața. Ai toate posibilitățile lumii în fața ta!

Care este motto-ul de care vă conduceți în viață?

Totul e posibil, atunci când arde focul în inima ta și îți sclipesc ochii.

Am mulțumit Nataliei Șveț pentru interviul oferit, și am realizat cât de puțin îi trebuie unui om, pentru a fi cu adevărat fericit! Am văzut acest lucru în ochii ei, în zâmbetul sincer, fiind nerăbdătoare să plece la țară, la locul de baștină, pentru a-și da întâlnire cu copilăria, rătăcită undeva lângă prispa casei, cu miros de crizanteme târzii, în frumosul început de Brumar…

Delia DUMITRESCU