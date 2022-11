Numai prin cooperare și dialog vom reuși și la Zastânca

De-a lungul timpului Biblioteca a fost considerată o memorie a umanității. Biblioteca ne conectează cu înțelegerea și cunoașterea de cele mai strălucite minți care au fost vreodată, cu cei mai buni profesori, pentru a ne instrui fără să obosească și să ne inspire să ne aducem propria contribuție la cunoștințele colective ale speciei umane.

Eu cred că, starea civilizației noastre, profunzimea conștientizării privind sprijinul acordat culturii noastre, și grija noastră pentru viitor, toate acestea pot fi testate prin cât de bine ne susținem bibliotecile.

Așa și la Zastânca. De scurt timp au demarat lucrările de reconstrucție a împrejmuirii teritoriului Bibliotecii Publice Zastânca. În acțiunile menite să schimbe spre bine zona din jurul instituției s-a implicat, în bază de voluntariat, familia mea, dând dovadă astfel de un gest extraordinar pentru toți cei ce vor beneficia de pe urma lucrărilor, de susținere și dragoste pentru comunitatea natală. Totodată este un exemplu demn de urmat și sperăm mult că activitatea voluntarilor va trezi interesul și altor persoane care vor practica voluntariatul la bibliotecă sau în comunitate. Cetățenii satului Zastânca vor avea condiții mai sigure la Biblioteca Publică și vor înțelege mai bine ce înseamnă voluntariatul și cât de important este.

Mă simt onorată și mândră că am fost sprijinită. Mulțumită susținerii și generozității din partea APL Zastânca domnului primar V. Covalciuc , doamnei contabil – șef M. Pînzari, consilierilor locali și celor care m-au susținut în demararea activității de voluntariat în dezvoltarea comunității am reușit să ne atingem obiectivele propuse. Se spune că: „Ai nevoie de un minut pentru a remarca o persoană specială, o oră ca s-o apreciezi, o zi ca s-o iubești și o viață întreagă ca s-o preţuieşti”. Mulțumesc!!!

Viorica Osadciuc