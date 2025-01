Cristiano Ronaldo: “Succesul meu i-l datorez prietenului meu, Albert Fantrau. Jucam împreună la un club de juniori. Când au venit scouterii de la Sporting, ne-au spus că cel care marchează cele mai multe goluri va fi acceptat la academia lor.

Am câștigat meciul cu 3-0. Eu am marcat primul gol, apoi Albert l-a înscris pe al doilea cu capul. Al treilea gol a fost de neuitat – Albert era singur cu portarul, iar eu alergam lângă el. A driblat portarul și trebuia doar să împingă mingea în poarta goală. Dar în loc de asta, mi-a pasat-o mie, și am marcat eu.

Am fost acceptat la academie. După meci, m-am apropiat de el și l-am întrebat: ‘De ce ai făcut asta?’ Mi-a răspuns: ‘Pentru că tu ești mai bun decât mine.’.. Ani mai târziu, un jurnalist a mers acasă la Albert pentru a confirma povestea. El a confirmat-o și a adăugat că cariera lui de fotbalist s-a încheiat după acel meci și că acum e șomer.

Jurnalistul l-a întrebat: ‘Dar cum de ai o casă atât de frumoasă, mașini și tot ce-ți trebuie? Pari înstărit și îți întreții familia. De unde vin toate astea?’

Albert a răspuns mândru: ‘De la Cristiano Ronaldo.’

Morala: Nu uita niciodată de persoana care a crezut în tine și ți-a întins o mână de ajutor în viață.