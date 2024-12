Noi reguli pentru organizarea examenelor de absolvire a gimnaziului. Probele vor fi monitorizate extern, iar lucrările vor fi verificate centralizat

Examenele de absolvire a gimnaziului vor fi organizate în acest an de studii în baza unor noi reguli, pentru a asigura desfășurarea corectă și transparentă a acestora. Astfel, probele vor fi monitorizate extern, iar testele vor fi evaluate centralizat, la Chișinău, și nu în centrele raionale cum era până în prezent, transmite moldpres.md

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a explicat astăzi într-o conferință de presă schimbările care urmează a fi aplicate. Potrivit oficialului, monitorizarea externă a examenelor presupune că vor exista persoane din afara instituției de învățământ care vor merge în școli în ziua organizării examenelor pentru a monitoriza cum sunt desfășurate probele. Totodată, evaluarea centralizată a testelor presupune că toate lucrările scrise de elevi vor fi transmise la Chișinău, acolo unde vor fi evaluate, și nu la nivelul direcțiilor raionale de învățământ.

„Ceea ce urmează să se întâmple anul viitor n-o să fie o noutate pentru că am pilotat în 2024 acest proces, aceste schimbări în opt raioane. Am avut aproape 200 de instituții de învățământ unde am avut monitorizare externă și am am avut școli în care lucrările au fost evaluate centralizat. Ceea ce se va întâmpla în 2025 este o extindere a acestei experiențe la nivelul fiecărei școli din țară. Am încercat să găsim mijlocul de aur între pe de o parte înăsprirea condițiilor de examene și asigurarea desfășurării corecte a procesului de examinare și pe de altă parte să asigurăm tot suportul necesar pentru ca elevii, cadrele didactice să poată ușor să se încadreze în acestei noi realități care urmează să devină parte a sistemului nostru educațional”, a explicat Dan Perciun.

Ministrul Educației a argumentat că schimbările sunt necesare în condițiile în care, în prezent, toate instituțiile de învățământ au o rată de promovabilitate aproape de 100%, ceea ce înseamnă că „pe hârtie lucrurile arată foarte bine”, dar în realitate nu este chiar așa.

Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), Lilia Ivanov, a declarat că noile reguli vin să asigure un proces corect și transparent în organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a gimnaziului și în vederea diminuării fraudelor și a influențelor necorespunzătoare.

În această sesiune vor fi delegate circa o mie de persoane care vor merge în instituțiile unde vor fi organizate examene de absolvire a gimnaziului pentru a le monitoriza. Totodată, testele vor fi evaluate la Chișinău, acolo unde vor fi create patru centre republicane de evaluare. Lucrările vor fi evaluate de peste 400 de profesori repartizați în cinci comisii republicane de evaluare, câte o comisie pentru fiecare disciplină de examen. Toate cele patru centre de evaluare vor fi monitorizate video.

Pentru a susține elevii care întâmpină dificultăți în studiul matematicii, în anul 2025, peste 6.000 de elevi absolvenți ai clasei a IX-a vor avea acces la ore gratuite, la această disciplină școlară. Instruirile, cu o durată de 30-40 de ore, se vor desfășura în grupuri mici, formate din 3-4 elevi. Beneficiarii vor fi selectați pe baza unui test de matematică, care va fi administrat pe 27 februarie 2025, la care vor participa toți cei aproximativ 29.000 de elevi absolvenți ai clasei a IX-a.

Și profesorii care predau disciplinele de examen în clasa IX vor beneficia de suport. În perioada noiembrie 2024 – ianuarie 2025, MEC și ANCE organizează cursuri de formare pentru peste 4.000 de profesori care predau disciplinele incluse în examenele de absolvire a gimnaziului.

Totodată, în sesiunea 2025, elevii vor avea trei șanse de a susține probele.

În anul curent de studii, sesiunea de bază a examenelor de absolvire a gimnaziului va avea loc în intervalul 2-12 iunie 2025.