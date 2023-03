Nicoleta Babii: „Ne-a durut foarte mult… Pe scenă copii, iar în sală pustie…”

„Această scenă astăzi este pentru Dumneavoastră, cei care practicați arta teatrală, care de fiecare dată trăiți în scenă o altă viață și ne oferiți și nouă scene memorabile, ne faceți să simțim povestea împreună cu personajele voastre. Sunteți oamenii minunați ai acestei arte, care se implică cu pasiune și suflet în realizarea unor creații dedicate publicului. Aveți toată aprecierea și admirația noastră! Vă urez să adunați săli pline de spectatori, să cuceriți cele mai mari scene ale lumii, să fiți apreciați la justa valoare și să fiți aplaudați în picioare”, a menționat Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca.

„Cineva spunea că – „Viața e un teatru, iar noi suntem actorii ei”. Iubesc actoria, îi cunosc valoarea și știu că totul are un rost. Am avut deosebita plăcere să particip în Cadrul Festivalului de teatru „Rampa Nistreană” ed. A XXII -a, ca moderatoare. Am acumulat deosebite emoții, m-am convins încă o data că imi place ceea ce fac, fiind alături de oameni frumoși cu caracter și devotament”, ne-a spus Ala Rotaru, moderatoarea evenimentului.