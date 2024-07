Natalia Morari se vrea președinte. Va candida independent la prezidențiale

„Mi-am dedicat anii activi slujind vouă – cinstit, devotat, sincer. Am greșit împreună cu voi și am adus la putere pe cei care astăzi distrug țara noastră. Vreau să corectez această greșeală. Trăiesc aici și nu mai am 10 ani să aștept, la fel ca voi toți. Am luat o decizie, una care a fost foarte grea pentru mine. Ea este dictată de durerea profundă și dezamăgirea că anii trec, iar schimbările nu se văd. Vreau ca fiul meu și toți copiii noștri să fie mândri de țara lor. Sunt gata să acționez pentru a le oferi speranța unui viitor demn în Moldova”, a declarat Natalia Morari.