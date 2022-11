Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale „a probat” drumul Soroca-Arionești / GALERIE FOTO

Viceprim-ministrul Andrei Spânu, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a făcut recent o vizită a traseului Soroca-Arionești unde a discutat cu șoferii și drumarii întâlniți în această zonă. Oficialul afirmă că la anul vor începe lucrările la acest drum de importanță internațională. 1 of 7

„31 de km de drum de pe traseul Soroca-Arionești vor fi reparați cu ajutorul European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Am mers să văd traseul Soroca- Arionești care urmează a fi reparat. Acest drum trebuia să fie dat în exploatare încă în 2018. La distanță de 4 ani, vedem că lucrările de reparație nici măcar nu au fost începute.

Noi nu putem să procedăm așa cu oamenii, 12 localități din jur încă așteaptă ziua când vor circula pe un drum european. Am depus tot efortul și am identificat surse de finanțare pentru a repara drumurile pe care alții doar au promis că le vor face. Despre importanța acestui drum mi-au vorbit și domnii care treceau cu ambulanța pe alături. Mi-au spus cât de greu le vine să ajungă la chemări având așa drum de traversat. Le-am spus că în 2023 vor începe lucrările” a postat Viceprim-ministrul Andrei Spânu pe pagina sa de Facebook.