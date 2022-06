Ministra Sănătății, Ala Nemerenco: „La Soroca unele lucruri îți bucură ochiul, iar la altele te ia groaza”

Soroca e un oraș deosebit. Cu mare și victorios trecut. Dar și viitor. De aceea vom investi în infrastructura sistemului de sănătate. Vom asigura spitalul cu tomograf computerizat, ultrasonograf, analizatoare, mașini de anestezie, sisteme moderne de sterilizare, generatoare de oxigen, incubatoare pentru nou-născuți și multe altele. Centrul de Sănătate Publică va fi reparat și dotat. Stația de AMU va primi ambulanțe noi. Toate aceste proiecte sunt demarate deja. Rămâne să identificăm resurse și soluții pentru activitatea de ambulatoriu… Mulțumesc medicilor pentru discuții sincere. Sper că am ajuns la înțelegerea să eliminam plicurile și mulțumirile, rămânând demni de profesia aleasă. În majoritatea ochilor am văzut aceleași așteptări pe care le am eu. E un drum greu cel de curățire si reparare, dar eu sunt convinsă că am pășit pe el”.