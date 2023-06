Ministra Ala Nemerenco face apel către medicii plecați peste hotare: Avem nevoie de voi în spitalele noatre!

„Pentru medicii noștri plecați prin lume, care activează, și-au construit o carieră, și-au făcut un bun nume în sistemele de sănătate ale altor țări – avem nevoie de dumneavoastră și aici, în spitalele noastre de acasă, – unele mai mici, pitulate sub copaci bătrâni, altele mai mari, cu lifturi scârțâite și etaje multe sub soare, în care se tratează părinții, rudele, prietenii, colegii de școală, vecinii noștri și ai dumneavoastră. M-am gândit cum am putea să vă atragem în activitățile noastre, cum am putea avea schimb de experiență, de competențe, și am găsit, scrie pe pagina sa de Facebook, ministra Sănătății, Ala Nemerenco.

„La schimbarea regulamentului de activitate a instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, am inclus cerința ca în Consiliul de Administrație un membru să fie medic din diasporă.

Dragi și stimați colegi din diasporă, procedura de aplicare e foarte simplă, fără birocrație, puteți alege spitalul din localitatea de baștină, sau după profilul specialității deținute, depune cererea și CV-l la Ministerul Sănătății și noi vom reveni la dvs foarte rapid. Astfel vom construi și mai multe punți, vom avea în Consiliu un ochi cu experiență din afară, vom deveni mai transparenți, mai competitivi, dar și vom pune în valoare si acasă oamenii acestei țări.

Urmăriți pagina web a ministerului. Și, vă așteptam acasă, în calitate de membri ai Consiliilor de Administrație a spitalelor din țară, chiar dacă rămâneți în continuare să munciți în Paris sau Toronto, Tallin sau Milano, Sydney sau Jerusalem”, mai scrie ministra.