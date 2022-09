La Soroca se propune deschiderea a încă unui centru pentru tineret: în beneficiul tinerilor sau interesul politicienilor?

Recent a fost întocmit dosarul cu privire la justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Sоrоса privind constituirea Instituției Publice ,”Centrul Raional pentru Tineret Soroca”. Să fie oare pentru dezvoltarea tinerilor din Soroca sau este doar o formalitate?

Specialistul principal Serviciu Tineret și Sport, Andrei Jitniuc, a scris o cerere către președintele raionului Soroca Veaceslav Rusnac, în care a solicitat să fie inclus in ordinea de zi а ședinței Consiliului Raional Soroca proiectul deciziei: „Cu privire la constituirea Instituției Publice Centrul Raional pentru Tineret Soroca”.

Adolescenții, care fac parte din Consiliul Raional al Tinerilor sunt bucuroși această idee. „Noi, dar și toți tinerii din raion susținem orice idee bună de dezvoltare a sectorului de tineret în raion”, a zis Anastasia Strochin, președintele Consiliului Raional al Tinerilor din Soroca.

Am cerut opinia președintelui Centrului de Resurse pentru Tineret Dacia, Stela Babici, în legătură cu propunerea din 26 septembrie 2022 și iată ce răspuns am primit: „Această idee este a Consiliului Raional Soroca, o idee politică și tare mi-aș dori să o spună public. Centrul Dacia este organizație care activează din anul 2003 și a avut parteneriat și colaborare cu Consiliul Raional Soroca din același an. În cadrul acestui acord Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA era responsabil de implementarea activităților pe domeniul tineret. Am fost premiați de Ministerul Educației trei ori pentru cel mai bun centru de tineret din Republica Moldova. Cred că asta demonstrează responsabilitatea organizației în implementarea activităților pe domeniul tineret atât la nivel local cât și raional. Avem implementate peste 60 de proiecte pe domeniul tineret și donatori care au încredere în organizație. Această decizie este una politică, dar Centrul DACIA își va continua activitatea și va contribuit semnificativ la promovarea drepturilor fundamentale ale tinerilor și accesul lor la o gamă variată de servicii prietenoase, egalității de șanse dintre fete și băieți și a principiilor democratice de guvernare. Asociația a abordat în activitatea sa pe parcursul anilor cele mai sensibile probleme din societate, cum ar fi: practicile netransparente și neparticipative în procesele decizionale ale autorităților publice, cred că și asta deranjează autoritățile crezând că vor putea bloca activitatea centrului”.