La sfat cu Inteligența Artificială: Ziua Europeană a Păsărilor

Ziua Europeană a Păsărilor este sărbătorită anual pe 24 mai pentru a sensibiliza publicul cu privire la importanța protejării păsărilor și a habitatelor lor naturale. Această zi a fost inițiată pentru a promova conservarea biodiversității și pentru a încuraja acțiunile de protejare a speciilor de păsări pe cale de dispariție sau vulnerabile.

La rubrica noastră cu Inteligența Artificială (IA), am ales să abordăm o tematică mai deosebită. Știm că există riscuri ca IA să preia controlul asupra vieților noastre într-un viitor nu foarte îndepărtat, cu toate acestea, noi, echipa Observatorului de Nord, am ales să abordăm IA ca pe o forță pozitivă și să o punem în slujba omului. La data de 24 mai, este sărbătorită „Ziua Europeană a Păsărilor”, am provocat IA, să genereze interesante imagini în viziunea sa, iar rezultatul îl vedeți mai jos.