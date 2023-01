La Gimnaziul Racovăț s-a creat o situație excepțională – a ieșit din funcțiune unul din cele două cazane. Autoritățile raionale au aprobat procurarea unui nou cazan

La Consiliul raional. Publicitate

Recent am efectuat o vizita de lucru la Gimnaziul Racovăț, împreuna cu șefa Direcției învățământ, Bucicovscaia Natalia, si directorul Întreprinderii Municipale ,,Hoterm-Service”, Ceban Vladimir, la care a participat si primarul s.Racovăț, Fedco Oxana.

La Gimnaziul din localitate s-a creat o situație excepțională – a iesit din funcțiune si nu poate fi supus reparației unul din cele două cazane ale cazangeriei. Scopul vizitei a fost de a pune la punct măsurile ca in termeni cât mai restrânși sa fie procurat si instalat un nou cazan. Procurarea cazanului, a fost finanțată prin decizia nr.1/11 a Consiliului raional, aprobată in ședința extraordinara din 12 ianuarie 2023, suma constituind 238,7 mii lei. Domnul Vladimir Ceban, ne-a informat despre faptul ca întreprinderea ,,Hoterm-Service” a semnat deja un contract cu Societatea comerciala ,,RomStal” pentru procurarea cazanului si a transferat un avans din banii proprii. Pana in data de 15 Februarie 2023, cazanul urmeaza sa fie adus la instituție si sa fie instalat de către angajații ,,Hoterm-Sevice”, dar si cu ajutorul lucrătorilor cazangeriei, care s-au aratat dispuși sa dea o mâna de ajutor.

Doamna directoare ne-a informat despre starea de lucru la instituție pe care a preluat-o recent, urmare a unui concurs desfășurat, scoțând in evidenta și alte probleme care urmează cu efort comun a conducerii gimnaziului, conducerii primăriei satului Racovăț, conducerii Direcției de învățământ si a Consiliului raional, sa fie rezolvate in măsura posibilităților. Pentru aceasta însă, toți am căzut de-acord, este nevoie de o conlucrare buna între toti cei nominalizați mai sus. Domne ajuta!