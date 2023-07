Iurie TĂNASE: „În spatele inițiativei de a cere demisia mea sunt trei persoane”. Vezi cine sunt acestea

La sediul Organizației Soroca a Platformei Demnitate și Adevăr a avut loc, astăzi, o conferință de presă, în cadrul căreia s-a pus în discuție situația din Consiliul raional, în opinia reprezentanților acestei formațiuni. La evenimentul prezidat de președintele Organizației raionale a Platformei Demnitate și Adevăr, Iurie Tănase, au participat liderii locali ai formațiunii, consilieri și primari.

În luarea sa de cuvânt, Iurie Tănase a caracterizat situația din Consiliul raional drept una tensionată și cu efecte negative pentru locuitorii raionului. În special, acesta s-a axat pe intenția unor consilieri de a-l demite din funcția de vice-președinte al raionului, deși, în opinia sa, nu există motive plauzibile pentru aceasta.

Iurie TĂNASE: În spatele acestei inițiative sunt trei foști președinți ai raionului Soroca – Victor Său, Ghenadie Muntean și Mihai Mâțu. Motivul este unul neelucidat, fiindcă nu am furat, nu am luat mită, nu am lapidat nimic. Nu m-am îmbogățit pe seama altora, nu am milioane, nu am mașini de lux, trăiesc modest într-un apartament cu două camere. Eu sunt făcut din alt aluat decât alții și mereu am activat doar strict în conformitatea cu legea. Lucrez în structurile statului de la Vârsta de 23 de ani și dacă ași fia avut „păcate” astăzi nu ași acolo unde sunt.

Iurie TĂNASE: Dacă cineva consideră că există motive plauzibile ca eu să fiu demis din funcție să o facă, dar în strictă conformitate cu legea. În prezent sunt în concediu, iar în astfel de cazuri aceste acțiuni sunt în afara legii. Dacă cineva consideră altfel, trebuie să știe că voi merge în justiție, până în pânzele albe, și voi cere de la fiecare din ei prejudicii de sute de mii de lei.

Iurie TĂNASE: Sunt în funcție de 2,3 ani și mereu am fost la datorie, mi-am îndeplinit funcțiile de serviciu așa cum am putut mai bine, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Probabil acest lucru deranjează. Anul acesta a fost prima dată când mi-am luat concediu.

Iurie TĂNASE: Probabil pe unii în deranjează și faptul că, unul din sondaje arată că formațiunea pe care o reprezint și eu personal suntem mai sus decât și-ar fi dorit cineva. În astfel de cazuri ar fi bine să mai așteptăm câteva luni, când electoratul ne va pune note fiecăruia, după merit.

Liderul local al Platformei Demnitate și Adevăr a mai accentuat că, demisia care i se cere nu ar fi unica și după aceasta ar urma și alte astfel de inițiative.

Vă reamintim că, ieri și astăzi au eșuat ședințele Consiliului raional din cauza lipsei de cvorum, pe motiv că mai mulți consilieri au părăsit sala de ședințe…

Pe de altă parte, Consiliul Raional Soroca prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Soroca nr. 79 din 28 iulie 2023 se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 01 august 2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca.