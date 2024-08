Interviu cu cel mai tânăr jucător din Super Liga. Are doar 16 ani

Jucătorul echipei Spartanii-Sportul, Mihai Sava este cel mai tânăr jucător care a intrat pe teren în acest sezon de Super Liga. El a debutat la Spartanii-Sportul în meciul din etapa inaugurală, contra formației FC Florești (0-0), la vârsta de 16 ani, 11 luni și 12 zile.

Juniorul care și-a împliniti visul a acordat un interviu pentru site-ul FMF.md.

Întrebare: Ne poți povesti despre începuturile tale în fotbal? Cum ai descoperit această pasiune?

Răspuns: Am început să joc fotbal la vârsta de 11 ani, la echipa CSF LRPS. Eram doar un copil, dar cu o dorință imensă de a practica acest sport la maxim. Timp de cinci ani, am evoluat pentru această echipă, unde am învățat că fotbalul nu este doar un joc frumos, ci și unul de echipă, care îți oferă ocazia de a socializa și de a descoperi prieteni noi.

Întrebare: Cine a fost alături de tine în tot acest parcurs?

Răspuns: Fără sprijinul și încrederea familiei mele nu aș fi ajuns la acest nivel. De asemenea, un rol esențial l-a avut antrenorul meu, Răilean Valeriu, care m-a susținut și m-a încurajat de-a lungul anilor. A fost mereu acolo, oferindu-mi o susținere enormă.

Întrebare: În meciul inaugural din acest sezon al Super Ligii, ai făcut debutul pentru prima echipă a celor de la CSF Spartanii Sportul. Cum ai reușit să ajungi să joci în primul eșalon fotbalistic din Moldova?

Răspuns: Prin multă muncă și antrenamente zilnice. A fost un vis de-al meu să ajung să joc în Super Liga, și sunt fericit că am reușit să îl transform în realitate.

Întrebare: Ai un club preferat? Dacă da, ce te-a atras la el?

Răspuns: Clubul meu preferat a fost și rămâne Real Madrid. De la acest club am învățat lecții valoroase, cum ar fi munca în echipă și dedicarea necesară pentru a atinge obiectivele propuse.

Întrebare: Ne poți împărtăși un moment important din cariera ta?

Răspuns: Un moment semnificativ a fost participarea la calificările pentru Campionatul European U17. A fost o experiență foarte importantă pentru mine, în care am depus multă muncă și efort pentru a obține un rezultat bun. Am câștigat o experiență valoroasă în acest proces.

Întrebare: Cum îți vezi viitorul în fotbal?

Răspuns: Viitorul este imprevizibil, așa că nu pot spune cu certitudine ce se va întâmpla. Cu toate acestea, mi-ar plăcea să îmi continui cariera într-o echipă din unul dintre cele top cinci campionate din Europa.

sursa: fmf.md