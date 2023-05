Inspirație și pasiune: Idei inovatoare atrag atenția la concursul „Azi elev – mâine antreprenor”

La Concursul „Azi elev – mâine antreprenor”, viitorii tineri antreprenori și-au prezentat ideile inovatoare de afaceri. Evenimentul a reunit 6 participanți entuziaști, dornici să-și pună în valoare creativitatea și cunoștințele în domeniul antreprenorial.

Fiecare dintre cei 6 participanți a avut ocazia să își prezinte ideea în fața unei comisii de evaluare alcătuită din 3 membri. Aceștia au analizat și evaluat ideile de afaceri, luând în considerare criterii precum originalitatea, viabilitatea, potențialul de creștere și impactul social. La încheierea competiției, tinerii antreprenori au fost recompensați pentru efortul și munca depusă. Premiile acordate includ o tabletă Samsung Galaxy Tab A8, un ceas inteligent Xiaomi Amazfit, căști wireless și seturi de cărți despre antreprenoriat și dezvoltare personală.

Locul I: Deșan Dumitru cu afacerea „DE_AL Nostru”;

Locul II: Stavila Anastasia – „Selfie Museum”;

Locul III: Plop Iulian – „FITNESS FORCE”;

Mențiune:

– Mușcinschi Cătălin: „Produse alimentare speciale”;

– Costîrschi Anastasia: „Organic Shop”;

– Popovici Ilie: „EcoGreen Cleaners”.

Competiția de idei de afaceri organizată de AO CRT DACIA a fost o oportunitate excelentă pentru tinerii pasionați de antreprenoriat de a-și pune în valoare abilitățile și cunoștințele.

„Concursul a fost evenimentul cel mai așteptat de mine din luna mai, pentru a-mi face auzită ideea mea de afacere. Datorită faptului că am fost instruiți de un profesionist în domeniu, și anume de Doru Curoșu, am reușit să realizez o idee de afacere bine gândită, care se numește „Selfie Museum”. Ideea constă într-o încăpere în care sa fie aranjate niște expoziții pentru sesiuni de fotografie, mai originale și cu diferite elemente coloristice. Am apreciat mult faptul că a fost un juriu obiectiv, care a examinat ideile conform criteriilor stabilite. Vreau să mulțumesc organizatorilor, deoarece ne-au oferit tot inventarul pentru prezentare, pauza de masă și premii avantajoase. Cu siguranță voi participa și la alte proiecte asemănătoare cu idei de afacere organizate de CRT DACIA.” a menționat Anastasia Stavila, participanta concursului.

„Doresc să îi mulțumesc doamnei Ariadna Mazniuc pentru propunerea de a participa la acest concurs inovativ. Consider că în Republica Moldova tinerii care vin cu idei antreprenoriale de succes sunt apreciați. Participarea mea la acest concurs a reprezentat o lecție personală despre modul corect de a concepe o idee de afaceri, iar cunoștințele dobândite le voi utiliza în viitorul apropiat”, a spus Cătălin Mușcinschi, participantul concursului.

Concursul “Azi elev – mâine antreprenor” este o continuare a Taberei intensive “Generator de idei” desfășurată în luna martie. În cadrul acestei tabere, tinerii au beneficiat de un program intensiv de două zile, având ca scop consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților necesare pentru pregătirea unei idei de afaceri.

Pentru a se pregăti în ceea ce privește conceperea și prezentarea unei idei de afaceri, tinerii au participat inițial la cinci sesiuni de instruire desfășurate în instituțiile de învățământ unde își desfășoară studiile. Aceste instruiri s-au concentrat pe dezvoltarea abilităților necesare pentru identificarea oportunităților de afaceri, elaborarea unui plan de afaceri și prezentarea acestuia într-un mod eficient. Instruirile au fost facilitate de cinci profesori din cele trei instituții partenere ale proiectului: LT “Ion Creangă”, LT “Constantin Stere” și LT Visoca.

Organizat de AO CRT DACIA, Concursul “Azi elev – mâine antreprenor” face parte din proiectul “Abilitarea tinerilor în vederea parcurgerii etapei de tranziție de la școală la muncă”. Scopul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea talentului și abilităților antreprenoriale ale elevilor încă de la o vârstă fragedă, pentru a deveni mai creativi, mai inventivi și mai bine pregătiți pentru a deveni antreprenori, înțelegând procesul de lansare a unei idei de afaceri.

Proiectul “Abilitarea tinerilor în vederea parcurgerii etapei de tranziție de la școală la muncă” este implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și își propune să sporească integrarea tinerilor din raionul Soroca pe piața muncii.

Activitatea este realizată de CRT DACIA în cadrul proiectului “JOBOTECA – Program pilot de pregătire a tinerilor din Moldova pentru piața muncii” (2021 – 2024), implementat de Fundația Terre des hommes, biroul România și biroul Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană.