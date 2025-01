PRECIZARE: Femeia din Șeptelici nu a fost incendiată de soțul ei, iar informațiile apărute în presă sunt greșite

Un caz care a stârnit indignare și îngrijorare a fost relatat pe mai multe portaluri de știri, unde s-a scris că o femeie din satul Șeptelici, raionul Soroca, ar fi fost stropită cu benzină și incendiată de propriul soț. Potrivit acestor surse, victima ar fi fost transportată la spital cu arsuri, iar agresorul, un bărbat de 55 de ani, se afla în stare de ebrietate în momentul atacului.

Pentru a verifica informațiile, am discutat cu mai multe surse oficiale. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca, Svetlana Talpă, a confirmat că polițiștii au fost sesizați despre un conflict în familie, în care un bărbat aflat sub influența alcoolului și-ar fi agresat fizic soția și ar fi amenințat-o cu incendierea.

„La 28 ianuarie, în jurul orei 20:10 polițiștii din Soroca au fost sesizați de o femeie din localitatea Șeptelici precum că soțul ar fi stropit-o cu substanță inflamabilă având scopul să o incendieze.

Membrii grupei operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca au stabilit că, pe fon de conflict verbal un bărbat de 55 de ani, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a agresat-o fizic pe soția sa de 54 de ani, după care ar fi stropit-o cu o substanță inflamabilă și a amenințat-o verbal că-i va da foc.

Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor” – a relatat Svetlana Talpă.

Totuși sursele locale contrazic informațiile apărute în presă. Secretara Primăriei Șeptelici, Valentina Curoșu ne-a spus că femeia nu a suferit arsuri și nu a fost transportată la spital.

„Nu-i corect, este o informație falsă, eu chiar aseară am fost la ei acasă, că este vizavi de primărie și femeia este acasă, se simte bine, nu a suportat nimic, au existat careva neînțelegeri între ei și bărbatul e reținut pentru 72 de ore”, a spus aceasta.

De asemenea, victima, femeia în vârstă de 54 de ani, a confirmat pentru Observatorul de Nord că informațiile din presă nu sunt corecte. „E fals ceea ce e scris în presă, pentru că eu nu am fost dusă la spital, a fost salvarea acasă și mi-a măsurat doar tensiunea, nu am fost arsă și nu am fost stropită cu benzină”, a spus aceasta.

În ciuda informațiilor controversate, autoritățile continuă să cerceteze cazul pentru a stabili circumstanțele exacte. În prezent, bărbatul se află în arest pentru 72 de ore, iar ancheta penală este în desfășurare, scopul fiind de a clarifica complet situația.