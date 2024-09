Închiderea şcolilor şi crearea locurilor de muncă în Găgăuzia: Falsurile şi manipulările Irinei Vlah

La 2 septembrie, fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a apărut într-un live în care a abordat problemele sistemului de educaţie. Intervenția video a fost intitulată „Cum PAS distruge sistemul educaţional” (în original: «Как PAS уничтожает систему образования»). Timp de 50 de minute, Vlah a criticat autorităţile moldoveneşti, promovând naraţiuni speculative şi chiar false despre închiderea şcolilor din Moldova, finanţarea educaţiei și deschiderea unui colegiu la Comrat. Echipa Stopfals.md a analizat afirmațiile Irinei Vlah.

Speculații despre închiderea școlilor din Moldova

În timpul live-ului Irina Vlah a acuzat, de câteva ori, partidul de guvernământ și șefa statului de închiderea intenționată a școlilor. „Referendumul care nu oferă țării niciun fel de beneficii va avea un cost de 40 mil. de lei. Votul prin corespondență va însemna pentru buget costuri de 20 de mil. de lei. Uite că au avut de unde. (…) Redirecționați acești bani către educație, să poată beneficia copiii de studii de calitate în satele lor. Prin închiderea școlilor, funcționarii pur și simplu alungă familiile din sate” (în original: «Референдум, который ничего нашей стране не дает, будет стоить 40 млн леев. Голосование по почте, которое обойдется бюджету в 20 млн леев. Они нашли. (…) Направьте эти деньги на образование, на то, чтобы дети получали качественное образование у себя в селе. Закрывая школы, чиновники просто выгоняют семьи из сел»), a declarat Vlah (8:45 – 9:35).

Vom menționa că în ajunul anului curent de studii, în R. Moldova au fost închise 10 școli, altele 13 fiind reorganizate prin fuziune sau absorbție. Totuși deciziile au fost luate nu de Guvern, ci de consiliile raionale și, în fiecare caz, au fost motivate de numărul redus de elevi. Școlile sunt finanțate per elev, iar acolo unde numărul de elevi este mic, acoperirea costurilor de întreținere devine dificilă. La rândul său, Ministerul Educației oferă transport gratuit pentru deplasarea elevilor în noile instituții educaționale și înapoi. În plus, din acest an, în centrele raionale au apărut 35 de licee model, iar părinților care își vor transfera benevol copii acolo din școlile mici le vor fi achitate câte 50 de euro lunar.

În timpul mandatului Irinei Vlah și în Găgăuzia a fost închisă o școală

În intervenția sa video, Irina Vlah a afirmat în repetate rânduri că, atunci când ea deținea funcția de bașcană a Găgăuziei, în autonomie n-ar fi fost închisă nicio instituție de învățământ. Acest lucru nu este adevărat. În anul 2020, prin decizia Comitetului Executiv din Găgăuzia, în satul Cișmichioi, gimnaziul a fost comasat cu liceul din localitate. Deși, în decizia aprobată, acțiunea în cauză era calificată drept „reorganizare”, gimnaziul efectiv a fost închis. De altfel, părinții și colectivul instituției au fost împotrivă.

„Prioritatea noastră este nivelul calității educației care, și acest lucru este probat, e mai bun în instituțiile de învățământ cu un număr mai mare de elevi. Cu cât este mai mare instituția educațională, cu atât mai bine face față acestei sarcinii” (în original: «У нас в приоритете уровень качества образования, который – это факт лучше в учебных заведениях где больше учеников. Чем больше учебное заведение, тем лучше оно справляется с этой задачей»), explica în cadrul ședinței Comitetului Executiv Natalia Cristeva, șefa Direcției Educație din Găgăuzia. Atunci Irina Vlah nu a avut niciun fel de obiecții.

FALS: În R. Moldova s-au redus cheltuielile pentru educație

O parte din criticile lansate de Irina Vlah se refereau la „finanțarea insuficientă și dorința de a economisi bani” (în original: «недостаточного финансирования и желания сэкономить деньги»). Am verificat dacă în prezent cheltuielile pentru educaţie, într-adevăr, sunt mai mici decât în trecut.

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2023 alocaţiile pentru educaţie au fost de 18,7 mlrd. de lei, în 2022 au constituit 15,8 mlrd. de lei, în 2021 au fost de 13,3 mlrd. de lei. Dacă transformăm aceste sume în cotă din PIB (Produsul Intern Brut), atunci indicatorii cei mai înalți, cei pentru 2023 și pentru 2020, constituie 6,3% din valoarea totală a PIB-ului Republicii Moldova.

Salariul mediu în educație, la fel, a crescut în ultimii ani. Dacă în 2021 retribuția era de 7,4 mii de lei, atunci în 2023 a constituit 10 mii de lei.

Acuzații nefondate despre colegiul de la Comrat

„Noi construim, vrem să-l deschidem, pentru ca tinerii să studieze aici, iar autorităţile ţării nu semnează contractul, hotărârea, ca tinerii să poată intra la acest colegiu. Adică noi îi reţinem, iar cei care sunt astăzi în Guvern şi la Ministerul Educaţiei, pur şi simplu, le dau câte o palmă peste ceafă, efectiv spunându-le să plece” (în original: «Мы строим, мы хотим открыть, чтобы ребята учились здесь, а власти страны не подписывают контракт, постановление о том, чтобы ребята смогли зайти в этот колледж. То есть, мы удерживали, а те, кто сегодня находятся в правительстве и минобразовании просто дают подзатыльники и говорят уезжайте»), a declarat Vlah, explicând (42:00 – 42:35) de ce la Comrat nici până în prezent nu a fost deschis colegiul industrial construit de Turcia.

Surse din cadrul Ministerului Educației au infirmat acuzațiile Irinei Vlah, precum că Guvernul ar obstrucționa deschiderea colegiului. Potrivit Galinei Rusu, secretară de sat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), încă în primăvară Guvernul a aprobat o hotărâre privind lansarea procesului de negocieri cu partea turcă privind deschiderea acestui colegiu. Au fost organizate şi consultări cu comisia parlamentară de profil. „Acum rămâne ca partea turcă să desfăşoare în ţara sa procesele juridice în cauză. Noi, din partea noastră, am pregătit documentul, el este agreat şi aprobat de minister”, a precizat Galina Rusu pentru Stopfals.md.

Un alt aspect important ce ţine de lansarea activităţii colegiului este dotarea sediului. Secretara de stat de la MEC a precizat că partea turcă îşi va asuma aceste cheltuieli, conform acordului dintre autorităţile moldoveneşti şi cele din Turcia. „Dacă instituţia va fi dotată în timp util din punct de vedere tehnic şi didactic, atunci aceasta urmează să fie deschisă până la 1 septembrie 2025”, a mai spus Galina Rusu.

Falsuri şi speculaţii despre crearea locurilor de muncă în Găgăuzia

În intervenţia sa video, Irina Vlah s-a axat mult pe propria experienţă de guvernare în cadrul autonomiei prin contrapunere cu acţiunile actualelor autorităţi moldoveneşti. Ea a ales să speculeze cu unele date. „Timp de opt ani am creat 7,7 mii de locuri de muncă” (în original: «Мы за восемь лет открыли 7,7 тыс рабочих мест»), a afirmat Irina Vlah (51:20 – 51:25).

Am constatat că afirmația este falsă. Astfel, potrivit datelor oficiale, la începutul mandatului Irinei Vlah (2015), în toate domeniile economice din Găgăuzia erau angajate 34,9 de mii de persoane. Spre sfârşitul mandatului său în calitate de başcană, în anul 2023, potrivit datelor Direcţiei Statistică din Găgăuzia, acest indicator a constituit 27,8 de mii de persoane. Adică numărul salariaţilor din Găgăuzia s-a redus cu 7,1 mii de persoane, nu s-a majorat cu 7,7 de mii de persoane.

Numărul companiilor care activează în Găgăuzia, la fel, s-a micșorat pe parcursul celor două mandate deţinute de Irina Vlah. La începutul anului 2016, în Găgăuzia erau înregistraţi 7185 de agenţi economici, iar în 2023 acest indicator este de 6303, deci cu 882 de agenţi economici mai puţin.

Cum politicienii şi instituţiile media pro-ruse manipulează la subiectul închiderii şcolilor

Subiectul închiderii şi fuziunii şcolilor a constituit de mai multe ori prilej pentru speculaţii şi falsuri lansate de politicienii pro-ruşi din R. Moldova. Astfel, în august, deputatul socialist Bogdan Țîrdea și Alexei Lungu, liderul Partidului Șansă, formațiune afiliată lui Ilan Șor, promovau un fals în care afirmau că, în urma scrutinului parlamentar din 2025, profesorii moldoveni ar urma să rămână fără lucru din cauza optimizării și închiderii școlilor din sate. Și președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, într-un interviu oferit pentru presa străină, specula că în Republica Moldova școlile cu predare în limba rusă ar fi închise intenționat. Bogdan Țîrdea a mai promovat și falsul potrivit căruia Maia Sandu ar fi beneficiat de 40 mil. de dolari pentru închiderea școlilor, iar unele instituții media pro-ruse afirmau că, prin închiderea unor școli internat, „autoritățile aruncă în stradă copiii orfani”.

În anul curent, pe rețelele sociale a fost distribuit și un video cu afirmația că Maia Sandu ar pune în aplicare planurile lui George Soros de a distruge învățământul din R. Moldova. În martie, în speculații la subiectul educației s-a lansat și edilul capitalei, Ion Ceban. Acesta a declarat că mai mulți angajați din sistemul de învățământ vor fi concediați în luna august din cauza unui ordin semnat de ministrul Educației.

Anul trecut, publicaţia KP.MD a acuzat Guvernul că vrea să închdiă grădiniţele, referindu-se la propunerea de finanţare a instituţiilor preșcolare per copil. PrezentatoareaTV Nina Dimoglo (care a activat la televiziunile cu politică editorială pro-Kremlin şi la cele afiliate oligarhului fugar Ilan Şor), la fel a distribuit manipulări despre reforma universităţilor din Republica Moldova. La sfârşitul anului 2023, Vasile Bolea, deputat în Parlament, specula că Guvernul ar tăia finaţarea educației pentru a redirecționa acești bani către înarmare.

Piotr Garciu,

Stopfals.md