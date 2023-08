După o așa căldură, va urma, precum e și firesc, răcirea timpului, care culminează cu gerurile iernii. Iar oamenii se pregătesc de perioada rece a anului, fiecare după cum are posibilitate. Unii cumpără lemne, alții le adună, creangă cu creangă.

Astfel face și pensionara Svetlana Coțaga din satul Ruslanovca, raionul Soroca, care an de an își adună pe de foc încă de cu vară. Am întâlnit-o pe drumul care duce spre sat și am discutat un pic cu ea la acest subiect și nu numai.