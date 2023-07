HEPATITA: Aproximativ 4,5 milioane de decese ar putea fi prevenite prin testare, tratament antiviral si vaccinare

Sănătate. Ziua Mondiala a Hepatitei — 28 iulie

Ziua Mondiala a Hepatitei este marcata pe 28 iulie în semn de omagiu adus profesorului, omului de știință Dr. Baruch Blumberg, care a descoperit virusul hepatitei virale B(VHB) și a elaborat un vaccin eficient.

Hepatitele virale sunt de o răspândire globală și reprezintă boli hepatice severe care duc la ciroză și cancer heparo-celular și, în consecință, pot duce la invaliditate și deces. La nivel mondial, virusurile B și C au afectat 354 milioane de persoane, provocând 1,1 milioane de decese anual. În regiunea europeană a OMS, aproximativ 15 milioane de persoane sunt cu hepatita virală B și aproximativ 14 milioane de persoane sunt infectate cu virusul hepatic C. Deoarece boala deseori decurge asimptomatic, hepatitele cronice sunt o cauză majoră a cirozei hepatice și cancerului hepatic primar. De aceea, sănătatea ficatului este esențială pentru sănătatea omului. Hepatitele virale sunt prevenibile și tratabile.

Aproximativ 4,5 milioane de decese în țările insuficient dezvoltate economic ar putea fi prevenite prin testare, tratament antiviral și vaccinare. Strategia globală OMS pentru hepatite, aprobată de toate statele membre OMS, în perioada anilor 2016-2030, prevede reducerea apariției cu 90% a cazurilor noi de hepatite virale, reducerea deceselor cu 65%.Tratament pentru vindecarea infecției cronice cu virusul hepatitei C au primit 9,4 milioane de persoane, constituind astfel o creștere de aproape 10 ori față de aproximativ 1 milion la sfârșitul anului 2015. În Republica Moldova se realizează activități în supravegherea epidemiologică, reducerea morbidității, invalidității și mortalității determinate de hepatitele virale acute, trenante și cronice B, C, D și cirozele hepatice cauzate de acești viruși. Conform datelor statistice, în Republica Moldova au fost înregistrate în total 1997 cazuri (a. 2022) (în a. 2021 — 1888 cazuri) de hepatite virale, inclusiv: 1969 (98,6%) (în a. 2021 — 1843 (97,8%)) cazuri forme cronice și 29 (1,4%) (în a. 2021 — 45 (2,3%) cazuri forme acute.

Din totalul 1997 cazurilor de hepatite virale acute și cronice înregistrate în anul 2022: 1972 (98,7%) cazuri sunt hepatitele virale B, C și D; 3 (0,2%) cazuri hepatită virală A, 1 (0,05%) caz de hepatită virală E și 21 (1,05%) cazuri de alte hepatite virale. Indicele morbidității prin hepatita virala B acută s-a redus de la 10,6 cazuri la 100.000 populație în anul 2004 pana la 0,16 în anul 2022, respectiv, prin hepatita virală C acută de la 2,95 cazuri până la 0,48 cazuri și prin hepatita virală D co-infectie și suprainfectie — de la 0,22 cazuri pana la 0,06 cazuri. În perioada ianuarie-mai 2023 au fost înregistrate 3 cazuri (MD-3) de hepatită virală B acută, 9 cazuri (MD-9) de hepatită virală C acută, 238 cazuri (MD-219, MS-19) de hepatită virală B cronică (fără Delta antigen), 17 cazuri (MD-17) de hepatită virală B cu Delta antigen și 533 cazuri (MD-299, MS-234) cu hepatită virală C cronică.

În instituțiile medico-sanitare în anul 2022 s-au înregistrat cumulativ 48970 pacienți cu hepatite virale cronice B, C și D, inclusiv: hepatite virale B — 30664 pacienți, hepatite virale C — 16687 pacienți, hepatite virale D — 1619 pacienți și cumulativ 4669 pacienți — cu ciroze hepatice provocate de viruși B, C și D, inclusiv: provocate de virusul hepatitei B — 2247 pacienți, cele provocate de virusul hepatitei C — 2045 pacienți și cele provocate de virusul hepatitei D — 377 pacienți.

Răspândirea hepatitelor poate fi și trebuie să fie prevenită prin următoarele măsuri elaborate de OMS: imunizarea nou-născuților împotriva hepatitei B și vaccinarea împotriva hepatitei A (în grupurile cu risc crescut); prevenirea transmiterii virușilor hepatici B, C, D de la mamă la copil; asigurarea cu disponibilitatea unei surse de sânge sigure pentru transfuzii; prevenirea transmiterii hepatitelor în instituțiile medicale; reducerea daunelor legate de consumul de droguri injectabile. De-asemenea, accesul la timp al populației în instituțiile medicale pentru diagnostic și tratament reduce atât simptomele hepatitelor virale, cât și consecințe nefavorabile, și anume: cronicizarea procesului, invalidizarea și decesul.

Deci, hepatitele virale sunt prevenibile și tratabile, iar în cazul hepatitei virale C tratamentul antiviral poate să ducă la valori nedetectabile de virusul hepatitei C.

Natalia MIHNEVICI-POBEDINSCHI, medic-epidemiolog la CSP Soroca