Hai la fotbal! Mâine echipele sorocene au meciuri în Campionatul Republicii Moldova, Liga a 2-a

După pauza de iarnă, mâine campionatul Republicii Moldova, Liga a 2-a revine în actualitate, cu meciurile etapei a XVII. Înainte de reînceperea competiției, am solicitat, de la conducătorii și antrenorii celor trei echipe sorocene, informații cu privire la schimbările de la echipă și la scopurile propuse în acest campionat.

Marin RUSSU, antrenorul echipei „INTER”, Soroca: „În această ediție de campionat ne-am propus, chiar de la început, scopul de a ocupa locul I și de a promova în Liga I. Acest obiectiv române valabil în continuare, iar pentru acesta ne-am întărit și lotul de jucători. Bunăoară, pentru FC Inter vor evolua Constantin Negru, ex-Milsami, Victor Rău, fost jucător la FC Cricova, a revenit din arendă portarul Eugen Chistol, care a început campionatul la FC Visoca, de la juniori a venit la echipă Radu Costachi…Au plecat Gheorghe Cazacu, la Vulturii Cutezători din Sângerei și Vasile Pașa, care va juca pentru EFA din Visoca. Sper să ne îndeplinim obiectivul propus și chemăm sorocenii la stadion, fiindcă avem nevoie de susținerea lor. Promitem că vom da tot ce putem pentru a nu vă dezamăgi și pentru a ne atinge scopul propus. Municipiul Soroca merită să aibă o echipă în unul din eșaloanele superioare și dorim ca această echipă să fie FC Inter”.

Marin SPOIALĂ, managerul echipei EFA Visoca și jucător: „În cele nouă meciuri care au mai rămas, scopul nostru principal este ca în fiecare meci să obţinem un rezultat pozitiv, ca să îmbunătățim situaţia în clasament, fotbaliștii noștri să capete mai multă încredere, experienţă şi, nu în ultimul rând, să bucurăm cu rezultate frumoase şi joc plăcut pe cei care ne privesc şi ne susţin. Momentan echipa nu are antrenor principal, iar toate deciziile sunt luate de un consiliu format din subsemnatul și cei mai experimentați jucători, cum ar fi căpitanul echipei, Vasile Rusu, care are în CV echipe precum Petrocub, Rapid Ghidighici, Zarea Bălți și alți doi jucători trecuți prin Divizia A și Divizia B, Sergiu Rusu și Dan Îndoitu… Au plecat de la echipă Mihail Ţăranu, la CF Speranis şi Vlad Boiciuc la Speranţa Drochia, dar și alți câțiva jucători, printre care și un portar. În schimb, au revenit la noi Vasile Pașa și Roman Leșco. Ni s-au alăturat și câțiva fotbaliști de la Școala Sportivă Raională, unul dintre ei chiar din Visoca și acesta va fi primul jucător originar din Visoca… Și încă ceva important. Din motiv că la momentul de faţă pe stadionul sătesc Visoca au loc lucrări de instalare a sistemului automatizat de irigare, cele patru meciuri în calitate de gazdă le vom primi în satul Izvoare, pe stadionul „Lia Maonoliu”. Cei interesaţi de echipa noastră, vă aşteptăm sâmbătă, 25 martie, ora 15:00 la meci. Profitând de ocazie țin să mai menționez și faptul că, pe lângă echipa de seniori, după cum cunoaşteţi, avem şi echipe de copii de diferite vârste cu care participăm în Campionatul Republicii Moldova la Copii şi Juniori, Liga A, Nord, unde rezultatele şi progresul copiilor cresc de la meci la meci, sperăm că în următorii ani vom avea în echipa mare proprii discipoli. Recent, în luna februarie, pentru prima dată am participat la un Turneu Internaţional pentru copii, care s-a desfăşurat în municipiul Iași, unde au fost echipe din România, Franţa şi Republica Moldova. Am participat cu două grupe U11(a.n. 2012-2013) şi U13 (a.n. 2010-2011). Cu U13 am ocupat un loc de frunte, locul III din 16 echipe participante. Dar cel mai principal a fost experienţa pe care au obţinut-o copii, emoţiile părinţilor prezenţi, lacrimi de bucurie şi plăcere de la jocul de fotbal”.

Vasile ZĂBRIAN, antrenorul echipei FC VISOCA: „Pentru noi fiecare meci care urmează să-l disputăm, până la finele campionatului, va fi ca o finală, fiindcă pentru noi contează cel mai mult punctele obținute. Dacă ne va reuși să arătăm un fotbal plăcut ochiului vor veni, cu siguranță, victoriile, iar în clasament vom ocupa un loc mai sus decât suntem în prezent. Pe de altă parte, unul din scopurile noastre principale este identificarea și creșterea tinerelor talente sorocene … În ceea ce privește schimbările din echipă, în această pauză competițională, cea mai bună veste este că revine la echipă căpitanul și unul din cei mai buni fotbaliști soroceni, Vasile Boldescu. Au mai venit doi portari, Ion Ciobanu, de la Racovăț și Aristan Ciobanu, de la Dondușeni. De la Racovăț a venit și Claudiu Volontir. Sunt posibile și alte veniri. La capitolul „plecări” ar fi menționat Ion Pavlov, care va fi jucătorul echipei din Ungheni. Amatorilor de fotbal le reamintesc că, FC Visoca va juca meciurile de acasă pe stadionul din Soroca și-i așteptăm pe microbiști în număr cât mai mare.”

